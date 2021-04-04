Заблудилась в канале: американку, пропавшую три недели назад, обнаружили в канализации

Пропавшую три недели назад женщину нашли живой в ливневой канализации Фото: Facebook

Полицейские города Делрей-Бич (штат Флорида), извлекли из ливневой канализации обнаженную женщину.

Оказалось, что 43-летняя Линдси Кеннеди пропала более трех недель назад.

Наряд полиции вызвал прохожий, услышавший крики о помощи, которые раздавались из канализационной ямы глубиной примерно в 2,5 метра.

Спасенная оказалась настолько слаба, что не могла стоять без посторонней помощи. На ней не было никакой одежды, а тело было покрыто ссадинами.

Женщина была найдена обнаженной, ее тело было покрыто грязью. Фото: Facebook

«Ей повезло. Не знаю, как долго она продержалась бы там. Мысль о том, что кто-то может находиться там какое-то время, ужасает – там грязно, опасно, есть змеи, крысы, мусор, грязь и листья, что угодно с улицы, что смывается в канализацию и пахнет ужасно», – сказал один из спасателей.

Женщина пропала в начале марта – заявление о ее исчезновении подал ее бойфренд. Он сообщил, что, вернувшись домой, не обнаружил подругу, хотя ее телефон и кошелек лежали на месте.

Сама пострадавшая рассказала, что обнаружила загадочный туннель во время купания в канале. Решив его исследовать, она совершила несколько поворотов и вскоре поняла, что заблудилась.

Впрочем, власти сомневаются, что женщина могла продержаться в канализации больше трех недель, а мать Линдси сообщила о наличии у ее дочери психического расстройства.