Известная аферистка Анна Сорокина снова угодила в американскую тюрьму

В 2019 году Сорокина была признана виновной в хищениях в особо крупных размерах у банков и сетей отелей. Фото: EAST NEWS

Гражданка Германии российского происхождения Анна Сорокина, известная своими аферами, оспаривает решение американского суда о депортации.

На время рассмотрения дела девушку вновь поместили в тюрьму,сообщает Associated Press.

Известно, что условно-досрочно освободившаяся в феврале этого года Сорокина, находится в тюрьме округа Берген по требованию Иммиграционной службы США.

В 2019 году Сорокину, называвшую себя Анной Делви, приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет по обвинению в мошенничестве: девушка умудрилась «кинуть» не только своих американских друзей, но и банки США на общую сумму в $275 тысяч.

26-летняя дочь российского дальнобойщика приехала в Нью-Йорк из Германии и за короткое время умудрилась создать вымышленную личность наследницы европейского миллионера. Девушка завела знакомства с известными личностями, проживала в дорогих отелях и буквально сорила деньгами, одолженными у друзей.

Создав вокруг себя ореол богачки и подкрепив его поддельными справками о кредитах, Сорокина убедила три американских банка предоставить ей солидные займы, ссылаясь на сложности перевода крупных сумм из Европы в Америку.

Как бы то ни было, но, похоже, что аферистка умудрилась решить свои финансовые проблемы и даже выплатить компенсации пострадавшим – сообщают, что она получила гонорар в $300 тысяч от компании Netflix за право на экранизацию своих похождений.