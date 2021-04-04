«Мода для женщин омужичилась, а для мужчин - обабилась»: Александр Васильев рассказал о главных трендах весны и лета 2021

Историк моды Александр Васильев. Фото: Instagram.com

Встречу с поклонниками «Модного приговора» Александр Васильев провёл во флагманском универмаге ХЦ Лейпциг. На лекции маэстро моды рассказал о трендах весны и лета 2021.

- Мода сильно изменилась, и она сейчас разбита на два противоположных лагеря. Один из главных факторов сегодняшней моды - это стирание гендерных различий. Мода для женщин очень омужичилась, а мода для мужчин, грубо сказать, очень обабилась, - отметил историк моды. - В тренде все то, что женщины экспроприировали у мужчин: брюки, пиджаки, рубашки, короткие стрижки, обувь на низком ходу, жилеты, ремни, галстуки, футболки, шорты… А мужчины теперь ходят в розовом. Раньше говорили: мужчина точно не пойдет в коралловом или в красном, или в сиреневом. А сейчас многие. О, пока не забыл: в моду вошла седина. Ведь сколько лет женщины себя перекрашивали во все цвета?! Прекратите краситься! Седые волосы сейчас тренд. А молодежь теперь красится в седину.

Рената Литвинова Фото: Instagram.com

«Оверсайз» изобрел грузин Демна Гвасалия - он работает в доме BALENCIAGA. И этот грузин из 90-х всем предлагает носить огромные пиджаки. Некоторым хорошо, у кого грузная фигура. Чем больше фигура, тем лучше выглядит «оверсайз».

Все скрывается! Если у Вас размер от 52, то вам будет хорошо оверсайз. Тема женского и мужского костюма привела к тому, что одежда часто бесформенная.

Мужественный стиль Фото: Instagram.com

Через 2-3 года мы будем говорить: как странно одевались женщины. Но сейчас пик на мужские пиджаки. Наденьте пиджак мужа или любовника.

По словам Александра Васильева, пандемия сильно повлияла на модный мир.

- Маска лишила женщин флирта и это главная потеря моды, - считает Васильев. -Женщины в прошлом платили по 2000 $ за губы карпа, а теперь вынуждены носить за 1 доллар маску, где справедливость? -пошутил историк моды. - Как только лицо разделилось на 2 части, главную роль стали играть глаза. Большие потери у тех, кто торгует помадой и тональным кремом. А выше всего продажи накладных ресниц и карандашей для бровей и самая востребованная профессия в косметологии называется бровистика. И это новая специальность!

Про белье

- Сегодняшняя мода старается быть бесформенной. Даже, если мы говорим о домашней одежде. Обратите внимание на размер трусиков. В тренде бесформенные трусы. Тема сексуальной раздетости сейчас не проходит.

Очень сильна тема ретро- белья. Например, в моду активно вернулись комбинации. Не потому, что они нужны, а потому, что они красивые.

Вернулись в моду кружевные и плотные черные колготки.

Мини только для моделей!

- Мини всегда будет хорошо, если у Вас красивые ноги длинные, как у модели. А сейчас носят и миди, и макси, и нельзя сказать, что кто-то на чем-то остановился. Мини это не демократичная длинна. Большинство женщин не могут носить мини, купить могу, а показать нельзя. Драма. Меня спрашивают до какого возраста можно носить? Да хоть до 95, только никому не показывайте. А дома можно. Сейчас такая странная мода, что детей начинают с 2-х летнего возраста одевать под взрослых, а старушек под детишек. Но это период, очень нивелирован возраст. Tак уже было в 18 веке, в 20-ом веке дети до 16 лет одевались по-детски, а после по-взрослому. А сейчас этого нет.

Светлана Лобода Фото: Instagram.com

Гламур вышел из моды!

- Сейчас очень модно платье, как у Аллы Пугачевой, где она как будто краску разлила с пышной юбкой, помните? А также очень популярен сейчас стиль граффити, как будто из болончика все разрисовали.

Про обувь

- Кроссовки на каблуке - «выкидыш» моды, сейчас опять актуальны!

Танкетка на лето очень актуальна, особенно если у вас небольшой рост.

Про украшения

- Сейчас странный период, когда в моде и золото, и серебро вместе! - отметил Васильев. - Всегда говорили -нельзя мешать, а сейчас одна цепь серебряная, вторая- золотая. Помните в 90-х все «новые русские» ходили с цепями и говорили «златая цепь на дубе том», поэтому если у вас такая «голда» есть, то вы - модница!

На лето нужно купить много браслетов! Моя соведущая Надежда Бабкина очень любит браслеты. У нее с собой в гримерке на съемках всегда «пещера Али-бабы» -отдельные лотки с изумрудами, сапфирами, рубинами и бриллиантами. И она говорит: «Саш, ну что еще добавить? Я отвечаю, может что-нибудь снимем? - Нет-нет, так не пойдет, лучше немного добавим!» Но Надежда любит браслеты, и на ней это очень красиво всегда!

Алсу Фото: Instagram.com

Пояс очень важно! И как в 90-е годы вернулась брендомания! Обязательно на поясе должны сверкать металлические бренды.

Очень модно тонкие ремни или плотные пояса по верх любого жакета. Если на Вас мужской пиджак, вы можете еще подчеркнуть свою талию ремешком или поясом.

Про головные уборы

- В большую моду пришли головные уборы. И сейчас считаются очень важными! Сейчас они очень простые и адаптированы к нашим стрижкам. Поэтому в моде береты, шляпы с полями и бейсболки.

Глюкоза Фото: Instagram.com

Все виды платков на голове! Платок и все символы цыганского стиля, и бохо, и фольклорного, но и конечно символ исламской моды - сейчас тренд, носят их аля-бабУшка с бантиком внизу. И конечно, вуалетки не забываем, а также все виды лоскутков.