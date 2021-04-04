Сладкая месть: израильтянин испортил автомобиль бывшей жены, измазав его медом

Разгневанный мужчина измазал автомобиль бывшей жены медом. Фото: Shutterstock

Суд в Израиле рассмотрит дело мужчины, который попытался испортить автомобиль бывшей супруги, измазав его медом. Он также посылал женщине по телефону обидные сообщения.

Обратиться к правоохранителям женщину вынудило состояние ее машины: она обнаружила ее с разбитыми зеркалами, проколотыми колесами и полностью покрытым липкой субстанцией, которая оказалась медом.

Искать злоумышленника полиции пришлось недолго – сразу после акта нападения на авто мужчина начал присылать бывшей супруге сообщения со своего телефона:

– Желаю тебе на этот праздник свободы, чтобы твой новый муж лупил тебя всю жизнь. Чтобы ты подхватила коронавирус, и чтобы лежала в больнице в состоянии между тяжелым и безнадежным, и чтобы все зло, которое ты причинила моей семье, вернулось тебе бумерангом. Благодарение господу, что меня избавили от тебя после семи лет геноцида.

Мед был выбран вандалом неслучайно: он знал, что у экс-супруги сильная аллергия на этот продукт.

Следствие обвинило мужчину в нанесении ущерба транспортному средству (по израильским законам за такое деяние можно угодить за решетку на срок до пяти лет), а также в угрозах в адрес бывшей половины.

Однако отец подозреваемого, генерал-майор полиции в отставке, утверждает, что в сообщениях его сына нет ни одной угрозы, а вот полицейские, представившие обвинительное заключение, виновны в даче ложных сведений. Защиту сына в суде генерал взял на себя.

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