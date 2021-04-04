«Из окна третьего этажа выбрался на крышу»: В Солнечногорске погиб 14-летний сын худрука ансамбля «Непоседы»

В Солнечногорске погиб 14-летний сын худрука ансамбля «Непоседы» Фото: Instagram.com

В подмосковном Солнечногорске минувшей ночью погиб сын художественного руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Кириллу было всего 14 лет - день рождения подростка отметили 1 апреля.

Тело мальчика нашли под окнами загородного дома, где жила его семья.

- Трагедия произошла вчера вечером, - рассказал «Комсомольской Правде» пиар-директор театра «Непоседы» Петро Шекшеев. - Кирилл находился в своей комнате на третьем этаже загородного дома, остальные члены семьи - на нижних этажах. Около 23:00 бабушка пошла проведать внука и увидела, что окно открыто, а Кирилла нигде нет.

Позже родные нашли тело подростка под окнами.

- Вероятно, он выбрался из окна на крышу и оступился. Родители не понимают, зачем Кирилл это сделал. Но было известно, что он увлекался экстремальными видами спорта.

- Никаких конфликтов в семье не было ни накануне, ни вообще, - говорит Петро Шекшеев. - Наоборот, на этой неделе очень тепло отметили день рождения Кирилла... Елена Михайловна и ее родные убиты горем.

12 апреля «Непоседы» должны были отметить свой 30-летний юбилей. Но руководство театра уже приняло решение отменить праздник.

Кирилл Пинджоян сам с раннего возраста занимался в «Непоседах», участвовал в концертах, снимался в кино в последние годы вел на Первом канале конкурс «Взрослые и дети».

В свою очередь через ансамбль «Непоседы» в разные годы прошли многие современные российские знаменитости - Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Елена Катина, Анастасия Задорожная и многие другие.