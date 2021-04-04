Католики и лютеране отмечают Пасху

Церкви к Пасхе в Португалии обильно украшаются белыми цветами Фото: REUTERS

В воскресенье, 4 апреля 2021 год, верующие католики по всему миру отмечают Пасху - день воскресения Иисуса Христа. В Евангелие сказано, что Иисус был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, а затем похоронен своими учениками.

В Португалии на Пасху проходят факельные шествия, цветочные парады, торжественные оркестровые марши Фото: REUTERS

День Пасхи приходится на третий день после распятия Христа, когда он воскрес.

Самые пышные торжества проходят в городе Брага - католической столице Португалии Фото: REUTERS

Праздник установили ещё апостолы, но в 325 году Первый Вселенский собор определил точное время празднования.

В Португалии на пасхальную мессу приходят целыми семьями Фото: REUTERS

В 1583 году папа Григорий XIII ввёл для Римско-католической церкви пасхалию, названную григорианской.

Папа римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне пандемии Фото: REUTERS

Сейчас дата католической Пасхи определяется соотношением солнечного и лунного календарей.

В Ватикане пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Иногда католики празднуют Пасху раньше иудейского праздника Песах или в тот же день. Православная Пасха отмечается обычно примерно через месяц.

Сайт KP.ru рассказывал ранее о праздничных мероприятиях которые пройдут в Москве в Светлое Христово Воскресение 2 мая 2021 года.

Также на сайте рассказывали об истории праздника и его главных традициях в России.