Почему не увозят детей с Донбасса?

Люба Кобченко из села Семеновка. Фото: Александр КОЦ

В минувшую субботу, 3 апреля, как сообщили информагентства, «в ДНР - в поселке Александровское, во дворе собственного дома был убит ребенок пяти лет и тяжело ранена его бабушка».

А уже распространенные на сей счёт в соцсетях строки поэта Владимира Скобцова, которого Юнна Мориц называет легендарным Орфеем Донбасса, обжигают даже сильнее, чем его стихи:

«Взрывное устройство сброшено с украинского управляемого беспилотника. Оператор прекрасно видел, куда и на кого сбрасывает». И Скобцов добавляет: «Убитый украинскими солдатами ребёнок родился в 2016 году. Он так и не увидел мира»...

Надо признать, что параллельно - из разного рода источников в Донецке, - приходит и такая информация: дескать, «документального подтверждения» - то есть, фото или видео, свидетельствующих о гибели ребёнка, пока нет. Фамилия его пока не называется...

Да, документальное подтверждение важно. Но вне зависимости от этого проблема «детей войны Донбасса» никуда не далась - и она остается острейшей и, увы, нерешённой!

Памятник детям, погибшим на Донбассе. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

«Привет» Порошенко - пятый президент Украины своего добился, в том числе руками своего сменщика. Ведь это он детей Донбасса мечтал загнать в подвалы - «да так, чтобы они оттуда не высовывались». Сегодня последствия легко можно увидеть - и вблизи, и издали. Бледные лица, глаза - испуганные, сами ребятишки - невыспавшиеся. Я видел их такими и в Донецке, и в Луганске, и в Москве. Такая вот «печать войны в Донбассе».

Дети на Донбассе продолжают гибнуть. В разных источниках - разные данные. Эти невозможно читать без боли сердечной: «С 2014 года, за время войны в Донбассе, по данным мониторинговой миссии ООН, погибли 147 детей - 98 мальчиков и 49 девочек. Были ранены 363 ребенка».

Врезался в память захлебывающийся «последний звонок» на линейке в школьном дворе в Киевском, близком к передовой, районе. Стены школы посечены осколками, а окна - крест на крест - заклеены полосками бумаги, чтобы стёкла не повылетали от взрывов.

Много раз был свидетелем, как народный артист СССР Иосиф Кобзон уговаривал родителей: «Почему вы не увозите детей отсюда в Россию, она их в беде не оставит».

Певец и депутат Иосиф Кобзон с луганскими детьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ответы были разные. В основном - такие: «Нам некуда ехать. У нас нет там жилья, а здесь - наш дом. Да и мир когда-то же, наверное, наступит?»

А однажды я услышал, как молодая женщина Кобзону ответила: «...А ещё мы хотим, чтобы дети наши увидели и запомнили, что эти сволочи - украинская власть - делают с Донбассом и его людьми, большими и маленькими».

Иосиф Давыдович потом... нет, не возмущался - он не раз об этом вспоминал, в том числе в своих интервью: «До чего довели людей».

Сколько сейчас в Донбассе детей и подростков? Десятки, сотни тысяч? Никто точно сказать не может. Они же не всегда на месте, бывает, уезжают к родственникам - на «Большую землю». Но потом же возвращаются. Школы в Донбассе, в основном, заполнены, детсады, которые ещё работают, - тоже.

В ДНР считают, что программы помощи детям Донбасса стали сворачивать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По мнению же Андрея Лысенко, известного волонтера из ДНР, начальника железнодорожного участка обогатительной фабрики шахты «Чумаковская», только в прифронтовых поселках - на линии соприкосновения - их может находиться до десятка тысяч. И это только в Донецкой республике, не считая Луганской.

Нельзя сказать, что Россия не помогает семьям с детьми и конкретно ребятишкам. Каждое лето в Москву, в другие города - в детские лагеря и дома отдыха приезжают до несколько тысяч мальчишек и девчонок. Такие десанты организуют Управление делами Президента России, общественные и политические движения - в частности две парламентские партии.

Но помощь эта - эпизодическая. А нужна - постоянная, более масштабная.

В ДНР, к примеру, всерьез считают: после гибели в авиакатастрофе в декабре 2016-го знаменитого доктора Лизы (Елизаветы Глинки) ряд проектов, которые занимались помощью детям Донбасса (в том числе, по медицинской линии) стали сворачивать.

Может быть, России (в ДНР и ЛНР же сейчас - тысячи наших граждан, с российскими паспортами) принять - на государственном уровне - специальную программу спасения детей и подростков Донбасса, которых пока ещё не уничтожили пули и снаряды украинской армии. Почему не создать, в ближайших к республикам регионах сети интернатов, где дети жителей Донбасса могли бы спокойно учиться, и где бы их не достали «подвальные мечты» двух лидеров Украины - бывшего и нынешнего .

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