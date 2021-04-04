Харасмент в «Последнем герое»: Хайпуют или воспитывают

На шоу "Последний герой" разгорелся скандал. Фото: Кадр видео

- Ну что? Так и будете молчать? - Яна Троянова возвышалась над участниками шоу «Последний герой» и сверкала глазами. Если бы не пальмы, песок и разбитые во время конкурса черепа, могло показаться, что идет классный час и завуч не в духе. Полуголые люди, искусанные комарами, испытаниями и интригами смотрели по-волчьи, а популярная актриса, войдя в роль злобной африканской богини, колыхала перьями на своем экзотическом головном уборе и позвякивала медными украшениями для туристов.

- Почему вы боитесь! - вопрошала Яна, и в этот момент хотелось сказать спасибо ее костюмерам за то, что они отказались от идеи дать ей в руки хлыст. Холодок проработки комсомольского собрания долетал даже через экран.

Что случилось? Впервые за долгую жизнь проекта «Последний герой» кого-то съели? Была попытка побега с острова? Нападение пиратов? Атака диких гиен?

Хуже. Харасмент. Оказывается один из участников Александр Матвеев (он же дядя Саша, финалист одного из предыдущих сезонов) высказал неуважительное отношение к звезде проекта «Пацанки». Александру 61 год. Анастасии Петровой 20. Она так и сказала со свойственной ей простотой: «Ударил меня по жопе». Анастасия, которую в предыдущем выпуске выгнали с острова, молчать не стала. И рассказала ведущей, что Матвеев не только к ней приставал.

Участника Александра Матвеева обвиняют в харасменте. Фото: Кадр видео

Это и возмутило Яну. Вполне, надо сказать справедливо. Харасмент это зло, к тому же зло модное. А значит есть все основания раздуть скандал и поднять рейтинги проекта.

В результате разбирательств выяснилось, что грехов у Матвеева накопилось на смертную казнь по всем законам африканского племени. Участницу по имени Даша он один раз приобнял. И дважды во сне прислонился к участнице по имени Саша. Спят на острове вповалку, но это же не дает повода. Рук, правда, не распускал, настойчив не был, и вообще сам офигел, когда ему все это предъявили.

Если и перешел человек грань, но на врага человечества вроде не тянет. Во взрослом коллективе за такое может и стоит покаяться, но публичной порки не заслужил.

Если, конечно, это не часть шоу. А это часть.

Девушки, доведенные строгой воспитательницей Яной, плакали. Дядя Саша начал жаловаться на спину, на ноги, на давление и засобирался домой до голосования. Половину выпуска рассказывали о том, что над женщинами во всем мире издеваются, и что на проекте такое допускать нельзя, а каждый подобный случай надо выносить на суд общественности.

К чести участников, они на давление сильной и авторитарной ведущей не поддались и в итоге дядю Сашу поддержали, причем все, включая жертв его приставаний. Актер Денис Шведов высказал общее мнение, о том, что в коллективе такие вопросы разбирать можно, а травить человека на всю страну нет. Победительница прошлого сезона Надежда Ангарская то и дело требовала выключить камеры и обсудить вопрос по-человечески, не зарывая репутацию взрослого и уважаемого человека, если на то нет веских причин.

В дополнительном фильме после выпуска пострадавшие подтвердили, что ничего «такого» не произошло, а сам Матвеев высказался в том плане, что зла не желал никому и если кого обидел ненароком, приносит извинения. Продюсеры шоу уточнили, что не потерпят.

В целом, конечно, было ощущение производства «из мухи слона». Нет, харасмент страшная проблема, и нашему обществу нужно еще немало времени, чтобы найти решение и избавить женщин от приставаний и давления. Странно только вести борьбу на довольно милом шоу, расправляясь с довольно невинными персонажами типа дяди Саши.

Участница шоу Александра Маслакова. Фото: Кадр видео

Это когда в тех же «Пацанках» участницы мутузят друг друга почем зря. Когда выходит передача «Беременна в 16» и посвящена она не тому, как бороться с теми, кто спит с несовершеннолетними, а тому, как это прекрасно - ребенок в 16. Это у нас совсем недавно закрыли «Дом-2», где женщин таскали за волосы и заставляли спать «ради отношений». Это у нас берут многочасовые интервью у маньяков и жмут руки депутатам, обвиненным в открытом приставании к женщинам. На этом фоне дядя Саша, конечно, настоящий Чингисхан.

Впрочем, я понимаю. Шоу. Но тогда уж предлагаю продюсерам шоу быть последовательными.

То, что Яна Троянова ходит к костюмах африканских народов, называется «культурная апроприация». Это заимствование и присваивание представителями одной культуры одежды и аксессуаров другой. Преследуется в мире и осуждается.

Людям, которые добиваются прав движения Black Lives Matter, точно не понравилось бы, что несколько раз блюда из пауков и глаз участникам проекта приносили коленопреклоненные черные мальчики.

Зоозащитники едва ли могут пройти мимо сцен обезглавливания куриц и добычи крови из живой коровы.

Вы скажете все это нужно для шоу? Вот-вот.