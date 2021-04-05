День fake news, новые похождения неукротимого, прекрасная статуя, номинация Кадырова на Нобеля, разжалование Гвидона Аретинского, "Какие-то кони-люди" и человек в футляре

Собаки президента США Джо Байдена попали в ленту новостей 1 апреля. Фото: REUTERS

День 1 апреля, искони знаменующийся смешными (или не очень смешными) шутками и розыгрышами, похоже уходит в прошлое. "Первый апрель – никому не верь", "У вас вся спина белая", – младому племени все это уже будет непонятно и придется объяснять. 1 апреля пережило великую октябрьскую революцию, но революцию информационную вряд ли переживет.

Тому есть две причины. С одной стороны, чем более усиливается борьба с "фейковыми новостями", тем страшнее первоапрельским шутникам. Скажешь: "У вас вся спина белая" и попадешь в распространители fake news. С другой стороны, и потенциальные жертвы шуточных розыгрышей ныне отличаются высокой бдительностью, и склонны проверять и перепроверять всякие новости (не только первоапрельские), опасаясь подвоха. Недоверчивого человека хрен обманешь.

Поэтому 1 апреля с его глубоким недоверием ко всяким новостям оказалось спасительным для президента США Байдена, собаки которого, вернувшись в Белый дом после дрессировки, опять стали чудить. Кобель Мейджор покусал садовника на южной лужайке Белого дома, а затем то ли тот же Мейджор, то ли его собрат Чэмп наложил кучу, причем не на лужайке, а внутри помещения, прямо у входа в Дипломатическую гостиную.

Случись это в другой день, часть прессы предавалась бы ехидству, а часть усмотрела бы в том козни российских хакеров с целью подрыва американской демократии и потребовала бы новых санкций. Но поскольку тут дата такая была – "Царь расхохотался: Первый, брат, апрель", -- все сделали вид, что ничего не случилось.

Одна из собак американского президента покусала садовника. Фото: REUTERS

В Англии же получилось тоже в виде первоапрельской шутки "Брови царь нахмуря, говорил: Вчера повалила буря памятник Петра". С тем только отличием, что не повалила, а установила и не Петра, а Греты Тунберг. В университете города Винчестера воздвигли преславную, прекрасную статую экологической активистки в натуральную величину, выполненную из бронзы. Изваяние обошлось в 24 тыс. ф. ст., что по нынешнему курсу не так уже и дорого – прошли викторианские времена, когда такая сумма представляла целое состояние. Впрочем, вечно всем недовольная студенческая молодежь выступила против даже таких скромных затрат. Активисты указали, что 24 тыс. ф. ст. следовало потратить на что-нибудь более полезное.

Англичанам, чтобы избежать таких претензий, следовало бы взять пример с СССР, где в Положении о звании Героя Советского Союза прямо указывалось, что дважды Герою "В ознаменование его подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью". Грета Тунберг была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира, что может быть приравнено к званию дважды Героя – с надлежащими почестями.

Бронзовая фигура 18-летней экологическая активистки в полный рост выполнена из бронзы. Фото: www.winchester.ac.uk

Но не одним шведам гордиться своей Гретой. Глава Чечни Р. А. Кадыров также был номинирован на Нобелевскую премию мира, о чем сообщил президент расположенного в Тамбове Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ), тов. Тютюнник. Он особо подчеркнул: "Нет, это не первоапрельская шутка. Рамзан Кадыров действительно выдвинут на премию за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае". Имена кадыровских номенклаторов пока держатся в секрете, хотя намекается, что они родом из Норвегии. Еще одно выдвижение, и на родине героя, в родовом селе Центорой можно будет поставить статую золотую пику держащую.

Однако, борьба миротворцев за динамитные деньги будет ожесточенной. Р. А. Кадырову может мощно противостоять профессура Оксфордского университета. В рамках содействия прогрессу цветного студенчества передовые профессоры намерены не только предать забвению имена Баха, Бетховена и Моцарта, дабы "деколонизировать изучение музыки и избавить его от белой гегемонии". Так не деколонизируешь, поскольку белая гидра возродится снова. Радикальное решение было предложено еще два века назад П. А. Фамусовым: "Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы да сжечь".

Рамзан Кадыров номинирован на Нобелелевскую премию мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То есть истребить все наследие бенедиктинского монаха Гвидо Аретинского, который в XI в. изобрел музыкальную нотацию. "До, ре, ми" etc. Это все наследие Гвидона, если же уничтожить нотную грамоту, то и от "белой европейской музыки рабовладельческого периода" мало что останется.

Вероятно, следующим объектом культурной революции станет белая европейская математика (с физикой) рабовладельческого периода. Если искоренить математическую нотацию, заменив ее африканскими "чертами и резами" – или даже отсутствием всякой нотации, обитатели англосаксонских стран быстро эволюционируют к первобытному состоянию и будут бегать в звериных шкурах. А русские с китайцами будут продавать одичавшим англосаксам стеклянные бусы и огненную воду.

Если Англия идет в авангарде культурной революции, то Россия явно отстает. Руководство СФ выразило недоумение с связи с песней персиянки Манижи про русскую женщину, с которой персиянка должна представлять Россию на конкурсе Евровидение. В. И. Матвиенко послушала и заметила: "Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это. Все очень странно, мягко говоря".

О Маниже заговорили в верхах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, участникам Евровидения – в отличие от стародумной Матвиенко – может и понравиться. "Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони-люди" – самое то. Так даже пение женомужа Кончиты Вурст не описывали. Но если начальство желает явить на конкурсе белую европейскую музыку раньшего периода, это легко сделать. Прописать ума в задние ворота руководству 1 канала и направить на певческий праздник примадонну А. Б. Пугачеву, которая там и споет, и спляшет, и борозды не испортит.

И докажет, что не стареют душой ветераны. Как, например, не стареет душой бывший санитар Г. Г. Онищенко, заявивший, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: "У нас каждую весну и осень приходят грипп — тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры".

Да, собственно, уже и было. Рассказ А. П. Чехова "Человек в футляре" (1898 г.) именно об этом – "У этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний". Гимназический учитель Беликов будет наш рулевой.