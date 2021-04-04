Почему Эдвард Бил должен сесть

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), обвиняемый в совершении ДТП на Садовом кольце 1 апреля, во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения. Фото предоставлено пресс-службой Тверского суда.

Помните, как совсем недавно, обсуждая трагическое ДТП с участием актера Михаила Ефремова, многие говорили, что он к этой точке невозврата шел давно. И выпивать любил, и за руль подшофе не раз садился, и окружение на это смотрело стыдливо благодушно. Не нашлось того, кто в нужный момент дал бы другу в бубен и вырвал из рук ключи. Поэтому то, что случилось – это закономерность от безнаказанности. Как и в истории с Эдвардом Билом.

Вот заголовки прошлых лет: «Блогер разбил свой Jaguar», «Пранкер утопил машину в реке под Москвой», «Известный YouTube-блогер попал в аварию в Москве», «Скандальный пранкер замечен на месте ДТП в Москве»… Я недавно на 10 минут позже положенного оплатил платную парковку – штраф в пять тысяч рублей «прилетел» на следующий день. Эдвард Бил только за этот год накатал на 400 нарушений, за которые ему не выписали ни копейки штрафа, потому что машина снята с учета, а номера на ней – подложные.

За рулем синей Audi, которая вылетела на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen на Новинском бульваре в центре Москвы, находился, по предварительной информации, блогер Эдвард Бил. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«А что, так можно было?» - задаются вопросом законопослушные водители. Человек годами плюет на закон, устраивая «шашечки» на дорогах и выкладывая свои выкрутасы в Интернет. И все это время не было никого, кто бы намекнул ему, что рано или поздно это кончится очень плохо. Железной буквой закона намекнул, с пожизненным отлучением от вождения. И тотальным контролем, как когда-то – над стритрейсершой Марой Багдасарян. Вот два года назад Общественная палата просила МВД проверить социально опасных блогеров, пока они кого-нибудь не убили. В том числе – Эдварда Била. Силовики, видимо, ограничились отпиской.

А от безнаказанности и шальных денег сносит башню. Думаете, Бил – один такой? В последние годы в России наплодилось юных миллионеров-блогеров, карманы которых трещат от пачек с банкнотами. Тик-Ток и YouTube разрывает от их показной роскоши, которая дает иллюзию вседозволенности. Они ездят по центру Москвы, высунувшись по пояс из окон «Майбаха», устраивают гонки на заоблачно дорогих спорткарах по МКАДу, не унывают, если разобьют очередное авто, потому что завтра же могут позволить себе два таких. Рекламодатель будет только рад – чем больше хайпа, тем больший охват аудитории. Ему все равно, если ты убьешь на дороге человека. Кто-то из них высказался об аварии с пранкером, осудил, разорвал контракт? Спонсоры Эдварда Била скорее переживают, что его лишили возможности выходить в интернет.

Блогер прославился драками с охранниками и ограблениями на улице Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А сам он искренне полагает, что снова откупится, даст денег пострадавшей (если она выживет, дай Бог ей здоровья), подарит новые машины взамен разбитых, покается на камеру и лишится на пару лет прав, отправившись снимать очередной пранк сразу после окончания суда. И в этом случае российская фемида, как анальгин, снимет только синдром, но не вылечит болезнь, которой скорее нужна шоковая терапия – в виде реального срока. В конце концов, это даже в его интересах – пока он не убил себя и окружающих. Может и другие юные «хозяева жизни» о чем-то задумаются. Хотя, конечно, вряд ли. Такие понимают только наказание рублем, а это уже вопрос чистоплотности рекламодателей, который законом у нас никак не регулируется.

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