О подвиге животных в войну на жестовом языке: в детской киностудии из Петербурга адаптируют для глухих сериал «Собаки Победы»

Проект по созданию десяти фильмов «Собаки Победы», адаптированных для глухих людей, поддержан Фондом президентских грантов Фото: кадр из фильма

«Глухим детям не всегда удается понять то, чего они не могут увидеть – абстрактные понятия, действия, чувства. Но если сложное слово показать, оно войдет в активный словарь». В детской киностудии «Жираф» из Санкт-Петербурга уже несколько лет при помощи видео помогают особенным ребятам узнавать мир и расширять свои границы. Их новый проект поможет сформировать у маленьких зрителей, которые воспринимают мир глазами, новые понятия: патриотизма, чувства долга, уважения к истории страны…

Команда киностудии приступила к адаптации сериала «Собаки Победы» для глухих зрителей.

— Началось все с того, что партнеры киностудии, организация «Дай лапу», попросили снять сериал о Собаках Победы. С задачей мы успешно справилась и выпустили документальный четырехсерийный сериал, рассказывающий о подвиге кинологов и собак во время войны, — цитирует представителей киностудии «Жираф» портал Открытые НКО.

В войну животные не только помогали искать вражеские укрытия, они были связистами, помощниками в санитарных частях Фото: кадр из фильма

Каждый фильм – рассказ об определенной «профессии» собак, ведь в войну животные не только помогали искать вражеские укрытия, они были связистами, помощниками в санитарных частях… Четыре фильма разместили в соцсетях, а также на платформе YouTube. И вскоре команда проекта стала получать отзывы от первых зрителей. Многие признавались, что не смогли сдержать слез, и подтверждали – такие фильмы нужны не только для патриотического воспитания, они формируют у подростков правильное отношение к животным.

Важность темы подтолкнула создателей сериала к мысли, что фильмы могут быть интересны и полезны и для детей с нарушением слуха. Общественники провели опрос среди учителей коррекционных школ, чтобы определить, насколько востребована будет адаптированная версия «Собак Победы».

— Обязательно покажу ребятам! О животных наши ребята всегда с удовольствием смотрят. Жалко, что мало качественного видео для глухих, — призналась Светлана Чайка, учитель ГБОУ школы-интерната № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Проект по созданию десяти фильмов «Собаки Победы», адаптированных для глухих людей, поддержан Фондом президентских грантов. Создатели сериала планируют добавить в кадры больше действий, но слова, конечно, останутся. Чтобы речь героев смогли понять зрители, к проекту привлекут переводчика жестового языка Элину Юшину. Этот язык она выучила еще ребенком, оба родителя девушки – слабослышащие. Элина занимается общественной деятельностью, поддерживает проект «Вижу смыл», помогает создавать «кинословарь», который поможет педагогам школ в обучении детей с ОВЗ.

— Очень важно объяснить глухим детям, зачем нужно знать историю Родины, мы решили сделать это через то, что они действительно любят — через собак, — говорит генеральный директор киностудии «Жираф» Ольга Шульгина. — Сериал «Собаки Победы» формирует доброе отношение к животным и будет интересен не только детям, но и взрослым.

Все 10 адаптированных серий будут готовы к началу нового учебного года. Фильмы отправят в 50 коррекционных школ и отделения Всероссийского Общества Глухих. Серии покажут в библиотеках и военно-исторических музеях. Их также можно будет найти в соцсетях киностудии и на YouTube, чтобы любой родитель или любой педагог смог показать слабослышащим детям «Собак Победы» дома или в школе.

Еще больше новостей о волонтерстве и благотворительности - на портале Открытые НКО. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.