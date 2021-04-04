«Заразился, но чувствую себя хорошо. Прививайтесь!»: Что известно о коронавирусе у президента Аргентины, вакцинированного «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 апреля, стало известно, что президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат теста на коронавирус. Политик праздновал день рождения 2 апреля, почувствовал головную боль, небольшой жар, и лечащий врач порекомендовал ему провериться на ковид. Несколько видов анализов (экспресс-тест и классический ПЦР-тест) подтвердили диагноз. При этом известно, что Фернандес был привит двумя дозами вакцины «Спутник V», то есть прошел вакцинацию по полной программе в начале этого года.

Прививка от коронавируса (как и от гриппа, и большинства других инфекций) не исключает вероятности заражения, пояснил журналистам глава команды разработчиков «Спутника» академик Александр Гинцбург.

- Как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска (заражения. - Ред.). Но она (вакцина) исключает тяжелые последствия, - отметил глава Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Симптомы, которые описал президент Аргентины, это гриппоподобный синдром, он вполне возможен у вакцинированных, уточнил академик. И выразил надежду, что дальше заболевание развиваться не будет, поскольку доказана высокая эффективность «Спутника» в предотвращении тяжелых осложнений ковида.

Позднее Альберто Фернандес подтвердил: он действительно чувствует себя нормально, ухудшений нет. «Анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты», - порадовал президент. При этом он изолировался, чтобы не заразить окружающих. И призвал всех вакцинироваться: «Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо», - сказал 62-летний политик.

Вакцинация и наличие антител после прививки не служат 100%-ной гарантией, что человек не подхватит коронавирус, напоминают эксперты. Главная задача вакцины - защитить от тяжелой формы болезни и летального исхода.

- Если у вакцинированного человека происходит тесный контакт с инфицированным, то какое-то количество вируса попадает на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Итогом может быть краткосрочная транзиторная (то есть временная. - Ред.) инфекция, - пояснил в интервью «КП» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

В этом случае в течение какого-то небольшого периода времени привитый человек может быть распространителем вируса. «То есть он сам серьезно не заболеет, потому что вирус у него нейтрализуется антителами при попадании в кровь, но недолгое выделение вирусных частиц со слизистых оболочек носа и ротоглотки возможно», - рассказал Чуланов.

ВАЖНО

До тех пор, пока у нас не будет вакцинировано большинство населения, важно продолжать соблюдать защитные меры, подчеркивают эксперты. То есть носить маски или респираторы в людных местах, соблюдать дистанцию, использовать антисептики. Ведь если вы, будучи привитым, подхватите коронавирус, то сами-то, скорее всего, не заболеете или перенесете инфекцию легко, а своих невакцинированных членов семьи можете заразить. Если кто-то из них входит в группу риска (пожилые, с хроническими заболеваниями), то высока угроза опасных осложнений. И это в очередной раз подтверждает, насколько важна скорейшая вакцинация старшего поколения и других людей с ослабленным здоровьем, говорят врачи.