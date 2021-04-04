"Орды мигрантов заполонят Россию?": МВД готовит закон о легализации работающих у нас гастарбайтеров

Мусульмане в Московском метро в праздник Ураза-Байрам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по фрагментам обнародованного законопроекта, пряники и кнут будут сочетаться примерно в равных дозах. Как будет работать закон о легализации работающих в России гастарбайтеров – разбирался спецкор kp.ru.

Опубликованная на сайте министерства внутренних дел часть проекта уже вызвала неоднозначную реакцию. И породила кликабельные заголовки типа «МВД готовит легализацию мигрантов». Это немного не так. Дословно:

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени».

Федеральная миграционная служба будет держать поток мигрантов в Россию под контролем. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Самое важное в этой цитате - словосочетание «особые обстоятельства». Понятие достаточно расплывчатое. В рамках российского законодательства «особое обстоятельство» не урегулировано и остается договорной конструкцией. Несколько лет Россию с пугающей регулярностью сотрясали скандалы с депортацией граждан Украины на бывшую Родину. Где их, как правило, ждали 10-летние сроки, как «участников незаконных вооруженных формирований». Иногда общественность успевала отбить такого бедолагу, снять в поезде в Белгороде, у самой границы. Иногда - не успевала. Силовики разводили руками: «Что мы можем сделать, человек по закону нарушил правила пребывания в РФ, а понятие «беженец» или «политическое убежище» у нас нет».

Теперь будут «особые обстоятельства». И есть мнение, что законотворцам из МВД придется потрудиться, чтобы раскрыть этот термин и его правоприменение. Так, весной в Казахстан был выдан донбасский ополченец, гражданин этой страны, где принят и работает закон «о наемничестве» с оглушительным тюремным сроком. Участие в войне на Донбассе на стороне российских интересов - это «особые обстоятельства»? А преследование по политическим мотивам украинскими националистами? А серб Славиш Митрович («КП» писала о сербском добровольце, которые не может вернуться на Родину и не может получить гражданство РФ – ред.). Вопрос пока открыт, закон еще не принят и не доделан.

Еще один законопроект в стадии доработки: регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательной для работы в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но, в любом случае, это будет серьезное послабление миграционного законодательства «для своих» и добавит авторитета России-матушке, как защитнице и заступнице на постсоветском пространстве и во всем «русском мире» в целом.

Для тех, кто боится, что эта точечная либерализация «позволит ордами мигрантов заполонить Россию», сообщаю: в МВД сидят не враги Родины, а соотечественники. Для бесконтрольной миграции у них приготовлен сюрприз – цифровизация и электронный документооборот. Еще один законопроект сейчас в стадии доработки: регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательной для работы в России. Машину не обманешь, не подкупишь и не разжалобишь.

Тем более, большинство мигрантов продолжают работать «в серую» или вообще нелегально. При условной и примерной численности трудовых мигрантов в РФ под 10 миллионов, трудовые патенты в прошлом году купили всего 204 000 гастарбайтеров. Можно представить, какие суммы пролетают мимо бюджета РФ и вывозятся из страны мимо налоговой полиции. И какие прибыли получают работодатели мигрантов. Скорее всего, после электронной регистрации гастарбайтеров, брать их на работу станет уже не очень выгодно. И бизнес наконец-то вспомнит, что в России есть и явная безработица – 4 миллиона 321 тысяча человек, и безработица скрытая – порядка 6 миллионов. Любопытно, что, если сложить эти цифры, мы получим численность трудовых мигрантов в России.

Совпадение? Не думаю.