Как проверить иммунитет после прививки «ЭпиВакКорона»: почему нужны специальные тесты и где их найти

Роспотребнадзор предупредил, что вакцинированным скорее всего не подойдут тесты на антитела, распространенные сегодня в большинстве поликлиник и лабораторий Фото: Артем КИЛЬКИН

С этой недели в российские поликлиники для массовой вакцинации от коронавируса начала поступать вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона». Старт ее широкого применения анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

После прививки многие стремятся поскорее узнать уровень своих антител, который является одним из показателей иммунной защиты от ковида. В муниципальных поликлиниках, частных клиниках и медицинских лабораториях сегодня предлагают проверить антитела с помощью самых разных тест-систем, в России их зарегистрировано более 100.

Однако практически все они с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной». Такое предупреждение разместил на своем сайте Роспотребнадзор. Напомним, «ЭпиВакКорона» разработана и выпускается новосибирским научным центром «Вектор», входящим в структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Почему после этой прививки нужны специальные, особенные тесты, в интервью «КП» объяснила замруководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

«ЭпиВакКорона» состоит из трех пептидов, это мелкие кусочки белков коронавируса, «выращенные» в лаборатории, напомнила эксперт. При вакцинации организм вырабатывает антитела именно к таким пептидам. Это особый пул антител, они обеспечивают защиту от ковида, но большинство распространенных сегодня тестов могут оказаться нечувствительны - «не заметить» подобные антитела. «Упрощенно говоря, такие тесты (распространенные сейчас. - Ред.) «заточены» на измерение других показателей. А чтобы проверить уровень антител после нашей прививки, нужен специальный тест», - рассказала Татьяна Непомнящих.

Речь идет о специальной ИФА тест-системе «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», уточняют в Роспотребнадзоре. Такие тесты уже поставляются во все регионы, где проводится вакцинация населения «ЭпиВакКорона», заверили в ведомстве. По словам Татьяны Непомнящих, анализ на антитела после «ЭпиВакКороны» сейчас доступен в Центральном НИИ эпидемиологии, а также в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора каждого региона России (узнать их контакты можно в справочной своего региона. - Ред.).

Специалисты предполагают, что скором времени будет отлажена практика, когда поликлиники, вакцинирующие «ЭпиВакКороной», станут сами передавать биоматериал пациентов для проверки антител в лаборатории региональных центров Роспотребнадзора. Тогда результаты можно будет получить прямо в своей поликлинике.

Кстати, опасения, якобы у привитых этой вакциной могут возникнуть трудности с тестированием при поездках за границу, эксперты называют беспочвенными. Да, в зарубежных аэропортах и странах сейчас нет специальной тест-системы «Вектора». Однако основанием для въезда в страну по международным стандартам является в первую очередь не тест на антитела, а ПЦР-тест или тест на антигены коронавируса. Они показывают, выделяется ли у человека вирус на слизистых носа и ротоглотки, к показателям уровня антител в крови это отношения не имеет.

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Если вы хотите сдать анализ на антитела после прививки, не забывайте о «правильных» сроках. Реальную защиту вакцина начинает давать в среднем через 32-42 дня после первой вакцинации, рассказал «КП» замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов. Так что проверять уровень антител имеет смысл по истечении этого времени.

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