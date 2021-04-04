"Замуж больше не хочу!": Ольга Бузова пришла на «Жару» в новом свадебном платье

Чаще всего мучали Бузову вопросами о возрождённом «Доме-2» и личной жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздним воскресным вечером в «Крокус Сити Холл» будут вручать музыкальную премию «Жара Music Awards». А пока идёт красная дорожка. И на ней всех поразила эффектным появлением певица и телеведущая Ольга Бузова. В этот раз Оля была в роскошном наряде, который сшили по ее заказу. Традиционно звезда откровенничала с журналистами. Чаще всего мучали Бузову вопросами о возрождённом «Доме-2» и личной жизни.

Насчёт «Дома-2» артистка была категорична: «Вот когда я сяду на лобном месте и проведу первый эфир - тогда смогу сказать, что проект вернулся». Пока записи эфиров не было, но Ольга Бузова вернётся на экраны в «Доме-2» уже 19 апреля на канале «Ю».

В этот раз Оля была в роскошном наряде, который сшили по ее заказу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На «Жару» Бузова приехала из своей съемной столичной квартиры: «Полежала в ванной, отдохнула. И вот я здесь! Видите какое у меня платье! С чего вы взяли, что оно свадебное? Нет, конечно! Таких ассоциаций нет. Замуж я больше не хочу. Сейчас у меня другие планы - творческие. Когда увидела сколько пришло моих людей меня поддержать - стало так приятно».

Действительно ступеньки «Крокус Сити Холла» заполонила молодёжь. Фан-клуб этой артистки купил билеты на мероприятие в самом многочисленном составе. Фанаты при появлении артистки начали скандировать: «Оля! Оля, мы тебя любим».

Ну и конечно, все шептались: «платье, как свадебное». Кружево ручной работы и длиннющий шлейф и правда впечатляют!

У певицы оказалось самое роскошное платье и большая толпа фанатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист Анвар Очилов рассмотрел наряд Бузовой для kp.ru: «Как же идёт Ольге образ «барышни на балу»! Воланы, кружева, удлинённый силуэт. Вот эти воланы и кружева сейчас в тренде, присутствуют во многих кутюрных коллекциях. Женственно, утонченно, красиво. Наряд Ольги Бузовой на этой красной дорожке самый удачный и к лицу нашей героини».

После расставания Бузовой с возлюбленным (блогером и певцом Давидом Манукяном) прошло почти три месяца. Ольга к премии похудела на 5 кг. Больше - от переживаний. Вот и в этот раз ей пришлось отбиваться от вопросов «почему не заводите детей»? Ольга детей хочет, но пока не встретила достойного мужчину. И по традиции всех обманутых и преданных женщин погрузилась с головой в работу и обустройство своей новой московской квартиры. На «Жаре» Ольга Бузова обсудила мужчин с ведущей Юлией Барановской. Обе решили: «Завоевывать и добиваться - это не женское дело. Пусть мужчины берут инициативу в свои руки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча суперженщин: Муцениеце и Летучая померились декольте, а Собчак пришла «раздетой»

Рассматриваем наряды знаменитой на светской премии «GQ Super Women» (подробности)