И вовсе он не кровавый маньяк: книга о Дракуле вышла в серии "Жизнь замечательных людей"

Весна началась под знаком Дракулы. Фото: wikimedia.org

Весна началась под знаком Дракулы. Во-первых, в Московский зоопарк привезли попугаев-дракул, получивших название из-за красно-черного оперения, похожего на плащ графа-вампира. Во-вторых, на книжной ярмарке Нонфикшн показали новое издание "Дракулы" Брэма Стокера, вышедшее в "Литпамятниках" с новыми иллюстрациями (впервые с 1948 года). И, в-третьих, издательство "Молодая гвардия" удивило. Там вышла биография Дракулы, причем, в легендарной серии "Жизнь Замечательных Людей".

На книжной ярмарке Нонфикшн показали новое издание "Дракулы" Брэма Стокера

Читатели уже поругались в соцсетях, мол, как можно, вампира ставить в один ряд с Рахманиновым, Обручевым и разными великими деятелями, чьи жизнеописания выходили в "ЖЗЛ". Но автор скандальной книги, кандидат исторических наук Вадим Эрлихман считает, что его герой заслужил доброе слово и даже не одно. Согласно исследованиям историка, Дракула был ярким средневековым правителем, павшим жертвой... черного пиара.

- Влад Цепеш погиб из-за предательства союзников-венгров, король которых и очернил его в глазах современников", - говорит Эрлихман.

В Московский зоопарк привезли попугаев-дракул, получивших название из-за красно-черного оперения, похожего на плащ графа-вампира. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Об историческом Дракуле говорят крайне мало (в отличие от литературного собрата-вампира), но историк взялся собрать скудные сведения и объединить в одно. Реальный Влад Цепеш был ярким правителем эпохи Возрождения, всеми средствами защищавшим свою власть и свою страну. Его правление длилось недолго. Он погиб из-за предательства союзников-венгров. Именно венгерский король и попытался очернить Дракулу, представив его кровавым маньяком. Так появилась «черная легенда», отраженная в лубочных книгах – первых бестселлерах печатной литературы.

Потом были и другие легенды, которыми, кстати, восхищался царь Иван Грозный (Дракула был его кумиром).

Апофеозом стала книга Брэма Стокера. Высоколобые критики бранили ее хуже, чем сейчас бранят новую книгу Яхиной, а вот Александру Блоку, например, - понравилась. "Читал "Дракулу" две ночи и боялся отчаянно. Потом написал юбилейную статью о Толстом под влиянием этой повести. Это вещь замечательная и неисчерпаемая", - писал поэт одному своему другу.

В своей книге Эрлихман рассказывает о том, что образ Дракулы пережил пять этапов осмысления. В итоге реальный Влад Цепеш и персонаж современной массовой культуры разошлись во всем, кроме имени. И даже изучаются они разными науками – историей и филологией.

Издательство "Молодая гвардия" удивило. Там вышла биография Дракулы, причем, в легендарной серии "Жизнь Замечательных Людей".

КСТАТИ

Сам Эрлихман готов рассказать о своем герое 6 апреля на вебинаре в лектории "Башня" . Кем был Дракула на самом деле, какие необычные превращения сделали его кровавым маньяком, и почему книга Брэма Стокера, которую считали пошлым маскультом, уже сто лет как бестселлер. Никакому маскульту и не снилось.