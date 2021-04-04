Пять простых выводов по матчу Ростов - Спартак

"Спартак" сыграл в Ростове-на-Дону неплохой матч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" приехал в Ростов-на-Дону на главный матч 24 тура в Премьер-Лиге. И команде Тедеско нужна была только победа в матче против "Ростова", чтобы не отпустить далеко питерский "Зенит". Но для этого нужно было сразиться с "бандой" Валерия Карпина. Этой цели москвичи добились. Итог матча 24 тура РФПЛ в Ростове - "Спартак" выиграл 3:2 у "Ростова". Что можно сказать про игру в Ростове-на-Дону, чем запомнилась эта игра?

Павел Маслов забил второй раз в свои ворота

Защитник «Спартака» Павел Маслов — один из перспективных игроков не только в составе московского клуба. На недавно проходившем молодежном Евро-2021 он был в основе. Но как там, так и в клубе за Масловым ходят какие-то несчастья. Иначе — не скажешь. В последних трех встречах за «Спартак» он забил два гола в свои ворота. В прошлом сезоне Маслов забивал в свои ворота в гостевой игре против «Сочи». А в матче молодежного Евро из-за его ошибки назначили пенальти в игре с Францией. И вот — гол в свои ворота в матче против «Ростова».

На "Ростов-Арену" пришли 33 000 человек

Вот уже год весь мир живет в эпоху пандемии коронавируса. Все массовые мероприятия - строго в соответствии со всеми ограничениями. И за несколько дней до игры было объявлено - вместимость стадиона "Ростов Арена" на матче против "Спартака" увеличена с 50% до 75%. И на матч со звездными москвичами трибуны были заполнены под завязку. Согласно официальным данным, на игру пришли 32 888 человек. Для "коронавирусных" времен - небывалые цифры.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ростов» лучше всех умеет устраивать шоу

В Ростове-на-Дону местная футбольная команда — один из символов города. И 45-тысячная «Ростов Арена» заполняется регулярно — как до пандемии коронавируса, так и в соответствии со всеми ограничениями в новые времена. Но неизменно менеджмент команды умеет привлекать внимание к матчам, превращая матч в «тематическую вечеринку». На стадионе ЧМ-2018 был матч в стиле «Игры Престолов», матч в стиле GTA. Игра со «Спартаком» 4 апреля 2021 года — тоже особая. За три дня до встречи вышел атмосферный видеоролик в стиле сериала «Острые козырьки». Что было дальше? Был выпущен тематический мерч, в соцсетях завязался «разговор» со «Спартаком». А на игру главный тренер "Ростова" Валерий Карпин приехал в строгом костюме в образе главного героя фильма - Томаса "Томми" Шелби. Аналогов в Премьер-Лиге этому явлению на данный момент — не имеется.

Соболев — лучший в 2021 году

Нападающий «Спартака» Александр Соболев год как переехал из Самары в Москву и в начале 2021 года именно он, а не Артем Дзюба — лучший нападающий и бомбардир в Премьер-Лиге. Он забил семь голов за свой клуб в чемпионате России и по праву входит в число лучших форвардов РПЛ. Прогресс игрока в новой команде с начала сезона заметен. А в весенней части этого сезона Соболева, как и «Спартак», сложно остановить. Плюс за Александром есть и бонус в виде гола за сборную в ворота команды Мальты в отборе на ЧМ-2022. А в англоязычной версии Твиттера «Спартака» Соболева и вовсе объявили Суперменом.

Форвард "Спартака" Александр Соболев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" прервал черную серию и приблизился к "Зениту"

С 2013 года "Спартак" не побеждал в Ростове-на-Дону. Долгие восемь лет поездка на берега Дона была опасной для "красно-белых". И вот на финише сезона 2020/2021 годов москвичи добились победы "на характере" над ростовским клубом со счетом 3:2. И главный итог - "Зенит" теперь будет нервничать перед игрой с дерзкими "Химками". У команды Тедеско - 47 очков, у "Зенита" - на балл больше. Но питерцам еще нужно выиграть у крепкой команды из Подмосковья. А это - крайне непросто.