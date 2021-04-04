Что произошло после матча ЦСКА - СКА

ЦСКА вновь победил СКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй матч плей-офф Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА, который 4 апреля прошел в Москве, завершился снова победой столичного клуба. В этот раз команда Игоря Никитина победила со счетом 2:0 и теперь ведет в серии до 4 побед с таким же отрывом.

На 22-й минуте первую шайбу в ворота питерцев отправил Максим Шалунов. А за 7 секунд до финальной сирены Константин Окулов забросил шайбу в пустые ворота.

После завершения этой встречи главный тренер СКА Валерий Брагин сказал на пресс-конференции:

- Матч с нашей стороны был намного лучше первого. С ЦСКА важно забить первыми. Забили они и довели матч до победы.

Тот факт, что второй матч питерцы не могут забросить шайб, не остался без внимания. Брагин сказал - необходимо проанализировать ошибки, дабы наконец-то пошли голы:

- Разбираем, анализируем. Сегодня лучше сыграли, были очень близки к голам. Нужно еще улучшать игру, быть хитрее в завершении, - приводит слова Брагина пресс-служба СКА.

При этом, в оценке игры вратаря Самсонова Брагин был откровенным:

- Саша хороший матч провел, очень много выручил. Нужно самим забивать, с нулем никого не обыграешь.

Но при этом тренер питерских армейцев сказал - будет ли он стоять в следующей игре, пока точно не решено. Все это будет обсуждаться тренерским штабом.

В финале поединка Константин Окулов забросил вторую шайбу в пустые ворота питерского СКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорошая игра вратаря Самсонова не ушла и от наставника ЦСКА Игоря Никитина. Он после матча сказал:

- Хорошо действовал вратарь соперника. В игре не всегда получается реализовывать, что создаешь, - приводит слова Никитина пресс-служба ХК ЦСКА.

Но как-то оглядываться на соперника москвичи не хотели. Никитин отметил, что его команда внимательно концентрируется в первую очередь на своем выступлении:

- Мы концентрировались на своей игре. Нужно контролировать то, что ты можешь контролировать.

А вот говорить о тенденции по поводу игры ЦСКА Никитин не стал. В последнее время московские армейцы не проигрывают, забрасывая первую шайбу. Но главный тренер Игорь Никитин сказал:

- Игра непредсказуема, ты не можешь закладываться на то, кто первым забьет. Конечно, когда ведем в счете, есть моменты, когда ребята играют строже. Ничего нового мы не изобрели.

Игрок ЦСКА Сергей Андронов тоже отметил хорошее выступление голкипера СКА, поэтому больше забросить не удалось:

- Хорошо сыграл вратарь соперника - нивелировал броски с нашей стороны. В некоторых эпизодах надо быть хладнокровнее. В таких играх, когда возникают стопроцентные моменты на вес золота их надо реализовывать, - признался Андронов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Третья игра серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА - СКА пройдет в Санкт-Петербурге и состоится послезавтра, во вторник, 6 апреля 2021 года. Пока что москвичи выигрывают со счетом 2:0.