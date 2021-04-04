Мосгорсуд отказал в иске Первому каналу: Соседов, Сурайкин и Садальский передумали видеть блат в шоу «Голос»

Некоторое время назад, после участия в «Голосе-9» Александры Будниковой, взрослой дочери ведущего Первого канала Романа Будникова, в адрес проекта прозвучал ряд серьезных обвинений, бросающих тень на репутацию. Фото: Первый канал

Скандалы в невинном шоу «Голос» и «Голос.Дети» чуть ли не каждый день обрастают новыми подробностями. Пока в восьмом сезоне детской версии вокального проекта за победу в команде Егора Крида борется дочь барда Трофима Елизавета, завершается разбирательство по поводу обвинений шоу в устройстве детей по блату.

Некоторое время назад, после участия в «Голосе-9» Александры Будниковой, взрослой дочери ведущего Первого канала Романа Будникова, в адрес проекта прозвучал ряд серьезных обвинений, бросающих тень на репутацию. Музыкальный критик Сергей Соседов, политик Максим Сурайкин и актер Станислав Садальский объединились в желании изобличить блат в шоу. Они сильно усомнились в честности отбора во время слепых прослушиваний, когда девушка пришла в проект.

Садальский назвал Будникову «очередной дочкой Алсу», Сурайкин призвал закрыть «Голос» из-за «блатных деток», а Соседов утверждал, что «все решается закулисным образом». После этого Первый канал обратился в суд на троих обвинителей, чтобы отстоять репутацию проекта.

И вот на днях выяснилось, что иск канала Мосгорсуд отклонил. И не потому, что не нашел для него достаточных оснований, а потому что все трое (Сурайкин, Соседов и Садальский) передумали. По крайней мере, отказались от серьезности обвинений и объяснили, что это были ни какие не обдуманные заявления во имя правды, а всего лишь оценочные суждения (ну как если бы они сказали, что шоу им не нравится и оно — плохое).

Как сказано в телеграм-канале Mash, в ходе процесса критики вокального проекта «резко отказались от заявлений». Суд принял эти объяснения и не стал удовлетворять требования Первого канала по причине рассыпавшихся обвинений.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.30

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