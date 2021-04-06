Бег с барьерами барона де Кубертена

Бог весть, сколько бы длилось это забвение, если бы не один человек с пылкой душой и горячим сердцем - барон Пьер де Кубертен. Фото: wikimedia.org

6 апреля 1896 года открылись первые современные Олимпийские игры - после перерыва в полторы тысячи лет. Бог весть, сколько бы длилось это забвение, если бы не один человек с пылкой душой и горячим сердцем - барон Пьер де Кубертен.

Началось все прохладным парижским вечером ноября 1892 года, когда в обширном зале Сорбонны отмечался юбилей Союза атлетических обществ Франции. Именно тогда Пьер де Кубертен объявил о намерении возродить Олимпиады! И разлилась под сводами огромного зала «Марсельеза» - гимн Франции. И сразу за ней - гимн России, поскольку на сем событии присутствовал князь Оболенский как официальный представитель Российского императорского двора. Россия поддержала тогда де Кубертена.

То, что сделал этот человек, трудно представить. Он начал расшатывать вполне устоявшуюся и удобную для многих систему. Тогда считалось, что разные виды спорта несовместимы: фехтовальщику, скажем, противопоказано заниматься гимнастикой, а велосипедисту - плавать. Кубертен опровергал такой взгляд. Он добивался созыва конгресса, где бы обсудили и решили огромный круг неизбежно возникших вопросов: какой должна быть программа первых Игр? Какие виды спорта привлечь? Какого возраста должны быть спортсмены? И прочая, прочая…

Пьер де Кубертен - человек, вернувший миру Олимпиаду. Фото: wikimedia.org

Десять месяцев Кубертен работал над программой, и уже не один, а при поддержке известных и влиятельных лиц разных стран. И вот наконец исторический момент: открытие конгресса! Опять - Сорбонна, июнь 1894 года. Впервые ввели понятия «любительский» и «профессиональный» спорт, определили границу, их разделяющую. И, самое главное, создали Международный комитет для подготовки возрождения Олимпийских игр.

Теперь - где провести Первые Олимпийские игры? Кубертен считал, что, конечно, в Афинах, на родине Олимпиад. Однако французское правительство выразило желание провести Игры в Париже. Тем более что Греция не поддержала идею Олимпиады - нет денег.

Кубертен - на пароход, в Пирей, ближайший порт к Афинам. Он действует так, словно ничего не случилось: осматривает руины древнего стадиона в Афинах, прикидывает объем работ по его восстановлению - и больше ничего не успевает, даже просто подняться на Акрополь, чтобы увидеть наконец Парфенон, о чем давно мечтал. Но главное - ищет и, слава богу, находит единомышленников, поднимая настоящую бурю в прессе, где сталкиваются главные два вопроса: быть или не быть?

Короля Греции в те дни не было в Афинах - он по делам в Петербурге, и это оказалось очень кстати, поскольку наследный принц с целым рядом своих влиятельных друзей самым искренним образом поддержал неутомимого де Кубертена. Комитет, основанный наследным принцем, назначил дату проведения Игр - с 6 по 15 апреля 1896 года.

И вот тот день… Король Георг стоя произнес исторические слова: «Я объявляю об открытии Игр Первой Олимпиады современной эпохи!»