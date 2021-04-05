Куда Макаров девчат не гонял

Через 20 лет после «Бригады» артист Майков расцвел в комическом амплуа. Фото: Канал ТНТ

Шел у нас в давние-предавние годы фильм «Жандарм и жандарметки».Серия о жандарме Крюшо, и так начатая изгнанием нудистов из рая, к тому времени выродилась в окончательное софт-порно для семейного просмотра. Жандарму на усиление присылали четырех стажерок в кокетливых форменных беретках набекрень - а их похищали, продавали в сексуальное рабство, искали и спасали.

Тема показалась перспективной нашим поставщикам комического контента. Особенно про сексуальное рабство - но от него пришлось отказаться из гуманитарных соображений, хотя начальник районного уголовного розыска майор Макаров часто думал в эту сторону. Ему за плохой нрав дали в подчинение цветник из четырех лейтенантш, после чего начались в районном управлении внутренних дел внутренние дела.

Лейтеха-Барби селфилась во всех углах и прозодеждой заслужила прозвище Розовая Пантера.

Лейтеха-гренадер брала руку на залом и нарушала все до одного правила обращения с подозреваемыми. Ее терпели: однажды с помощью затылочной кости, подружкиных сисек и бутыли с контрафактом она стреножила самого Леху Дохлого. В холке Леха был выше даже ее головы эдак на две - но сиськи, кость и контрафакт обрушились на него одновременно (серия 8-я, постановка боя - Михаил Бельский).

Лейтеха-растеряша разбрасывала по офису документы и следы жизнедеятельности сына Виталика, который, как и все Виталики, давно стал проблемой человечества, а не одной только мамы-крольчихи.

Лейтеха-жужелица мечтала разоблачить весь мир, а нашла сносную личную жизнь в отделе экспертизы и предсказуемо успокоилась.

Майору ничего не оставалось, как стать прапорщиком и сыпать ядреными афоризмами для народного пользования, за которые отдельное спасибо сценаристам Слущеву, Ипатову и Морозенко:

«Я выполнял ваш приказ. Вы сказали дать таланту раскрыться. Я дал. Талант раскрылся».

«Попова, здесь тебе не Гуантанамо!»

«Туркина, у тебя велосипед есть? А чего тогда ты злая-то такая?!»

«Твоя хрустальная сказка накрывается маминым местом» (здесь бы аплодировал даже старшина тяжелогаубичного дивизиона прапорщик Дубовик, личность реальная и легендарная, а вовсе не из «Швейка»).

«Деревянного полку прибыло».

«Заправьте ваши улыбки обратно в головы».

«Промеж глаз закатаю - до зимы не проморгаешься!»

Артист Майков нашел себя последним из личного состава «Бригады» - но все же нашел. В то время как Дюжев, Безруков и Вдовиченков успели даже слегка поднадоесть в героических ролях, индустрия только на исходе двадцати лет распознала в Майкове характерное амплуа и приставила наблюдать с игривым скепсисом за становлением новых кадров правопорядка.

Хорошей новостью прозвучит и факт, что фильм про полицию снят не каналом НТВ. Магистральные темы обычно заезжены профильными каналами до состояния полной зюзи. Смотреть русскую ширь и просторы на Первом - невозможно, женскую судьбу на воскресной «России» - совестно, похождения очередного опера Жмыхова на НТВ - неприлично. А когда за правозащиту берутся многофункционалы с ТНТ - им вполне можно доверять. Гастеры, мажоры, досрочно освобожденные и прочие проблемные категории граждан выходят у них, как живые. Режиссер Константин Смирнов уже удачно шутил про креативный класс в сериале «Жуки», а теперь шутит про репрессивный - причем с той же теплотой.

С полицейских комедий когда-то начинался кинематограф. Новый век сериала стартовал похождениями оперуполномоченных на улицах разбитых фонарей. Сегодня на экране с группой дрессированных хищниц выступает майор Макаров лично.

Спи, Москва, бережет твой покой дед Пихто и бабы с пистолетом.

«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»

2021.

Реж. Константин Смирнов.

ТНТ.