Вопрос дня: Что сделать, чтобы беспредельщики на дорогах никогда не могли сесть за руль? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автосоюза:

- Необходимо жестко бороться с привилегиями на дорогах. Когда ни звонок, ни пачка купюр не сработают. Неотвратимость наказания за гонки со смертями заставит понять: ты не уйдешь от системы и не сможешь ее обмануть. Но для этого надо устранять дыры в законодательстве.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Если гражданин потенциальный преступник - никакими штрафами мы не заставим его не садиться за руль и не давить на педаль газа. Для кого деньги - пыль, порицание моральное и наказание денежное не значат ничего. Единственный способ - менять сознание.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:

- Получил 3 - 4 прокола в права - долой с дороги! Меры известны - лишать не только прав, но и конфисковывать машины.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:

- Их не надо расстреливать, хотя многим бы хотелось. Знаю, что кто-то несется по дороге, потому что, может, у него пожар или жена рожает. Я не оправдываю лихачей, но нередко ситуации вынуждают нарушать. Просто давайте жить по закону.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Это последствия развращенной капсистемы - ее и надо изменить. «Свобода», основанная на постулате «деньги решают все», травмирует психику, люди ведут себя неадекватно. Ключ к проблеме - изменение общественно-экономических отношений. Сейчас они зиждятся на порочной системе. В СССР все были равны перед законом и подобных преступлений не было.

Андрей, читатель сайта KP.RU:

- Когда гаишники тормозят водителя, они пробивают по базе, кто он, сколько у него штрафов и так далее. В чем сложность посмотреть историю лихача и как минимум забрать у него права и отправить машину на штрафстоянку? Если суд признает мажора виновным - авто продать, а поймавшим его гаишникам - премию в 10% от стоимости машины.