Ксения Собчак после эпатажного спектакля Богомолова блистала на премии в платье-сетке

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак и Константин Богомолов должны были 4апреля вести премию "Жара" в Москве. Однако режиссер в последний момент отказался от столь важной роли по причине премьеры спектакля. В Перми с аншлагом прошла эпатажная опера "Кармен". Для Константина это первая большая оперная постановка.

В Пермском театре оперы и балета в эти выходные собрался весь столичный бомонд. Там состоялась премьера оперы "Кармен" в постановке Константина Богомолова. Режиссера 3 апреля поддержала супруга Ксения Собчак. Она прилетела к мужу буквально на несколько часов, дабы разделить с ним триумф.

Идя на постановку Богомолова, многие справедливо полагали, что на сцене будет происходить что-то очень резонансное и эпатажное. Так и произошло. Действие оперы происходило в Одессе, а сама Кармен стала еврейкой с Молдаванки. Героиня в финале погибает под звуки бензопилы.

"Какое же это прекрасное - сидеть в зале и гордиться своим мужем. Непрекращающиеся овации и восторг на премьере оперы «Кармен»! Видеть восторг зала и понимать, что ты живешь с человеком не просто очень одаренным, а меняющим правила игры в искусстве. Люблю. Горжусь. Полный восторг", - трогательно поддержала мужа Ксения.

А уже вечером 4 апреля Ксения блистала в Москве на сцене "Крокус Сити Холла" в компании Филиппа Киркорова. Певец и теледива прекрасно смотрелись вместе. Ксения нарядилась в изумрудного цвета платье-сетку с блестками. Под него она надела черное боди. Завершали образ зеленые лодочки на шпильке.

В музыкальной церемонии приняли участие все топовые представители шоу-бизнеса - Ани Лорак, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Валерия, Григорий Лепс, Любовь Успенская и многие другие.