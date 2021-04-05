В Великобритании близнецы родились с разницей в три недели

Ребекка Робертс родила двух близнецов, но с разницей в 20 дней. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Англичанка Ребекка Робертс родила двух детей: сына Ноя и дочку Розали.

Хоть малыши и близнецы, но возраст у них разный: брат старше сестры на 20 дней.

В медицинском мире такое явление называют «суперфетацией», сообщает Good Morning America.

- Такое случает крайне редко, - рассказывает акушер-гинеколог из Королевской объединенной больницы Дэвид Уокер. - Обычно, когда женщина оказывается в положении, ее организм запускает несколько биологических процессов, направленных на предотвращение одновременной беременности. Но в редких случаях у беременной женщины может продолжаться овуляция или выделяться яйцеклетка, а затем эта яйцеклетка может быть оплодотворена и имплантироваться в матку в разное время.

39-летняя Робертс чудом забеременела после нескольких неудачных попыток. Женщина лечилась от бесплодия и уже потеряла всякую надежду стать мамой. И, конечно, когда гинеколог подтвердил ее беременность, то Ребекка была самой счастливой женщиной на свете. На очередном УЗИ, когда будущему сыну было около 12 недель, врач сообщил женщине еще одну новость – она беременна еще одним ребенком.

- Когда врачи сказали, что такое редко, но все же происходит, я испытала облегчение, - говорит Ребекка. – Меня предупредили, что второй ребенок, то есть моя дочка может не выжить, но я стала уверять себя в обратном и повторять, что со мной и моими детьми все будет хорошо.

На 33-ой неделе врачам пришлось начать экстренные роды, потому что младшая из близнецов перестала расти из-за проблемы с пуповиной.

Старший близнец, Ной после родов находился в отделении интенсивной терапии новорожденных, но через три недели его выписали. А Розали оставалась в клинике под наблюдением неонатологов на протяжении трех месяцев.

Сейчас мама с детьми уже дома.

- Когда мы кладем их рядом, то ни будто узнают, протягивают руку и касаются лиц друг друга, и это самое прекрасное, что может быть в жизни, - говорит Робертс. - У них удивительная связь, и, когда они станут взрослыми, то почувствуют себя еще более особенными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не верили, что такое возможно: В Петербурге родились двойняшки с разницей в полтора месяца

Пока одного ребенка выхаживали врачи, второго донашивала мама (подробности)