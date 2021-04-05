На парламентских выборах в Болгарии предрекают победу правящей партии

Согласно опросам, большинство голосов набирает партия действующего премьер-министра страны Бойко Борисова Фото: REUTERS

Согласно опросам, проведенным Институтом Гэллапа во время парламентских выборов в Болгарии, большинство голосов набирает партия действующего премьер-министра страны Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Борисов назвал эти выборы самыми дорогими в истории страны – по его оценке они обошлись примерно в 75 миллионов евро, треть из которых была потрачена на массовую вакцинацию граждан, задействованных в организации голосования.

По данным социологических опросов, проведенных сотрудниками Института Гэллапа, явка на выборах составила 48%, а четверть всех голосов была отдана за партию «Граждане за европейское развитие Болгарии», лидером которой является Борисов. Второе и третье места в борьбе за 240 парламентских кресел разделили между собой «Болгарская социалистическая партия» и ITN – они набирают от 15 до 17 процентов.

Кроме того, по данным Gallup, с минимальным количеством голосов в парламент проходят «Болгарское национальное движение» и «Движение за права и свободы».

Летом и осенью прошлого года по Болгарии прокатилась волна протестов – действующего премьера обвиняли в коррупции и связи с олигархами. Митингующие требовали вмешательства ЕС, а также проведения досрочных парламентских выборов. Тем не менее, ГЕРБ остался основной политической силой в стране.