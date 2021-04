Манижа впервые показала грудь, Долина — ноги: Дерзкие и модные звезды на премии «Жара»

Вручены награды музыкальной премии Жара Awards. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве прошла музыкальная премия «Жара Music Awards». Собрались самые большие звезды нашей эстрады. Не пришла только Светлана Лобода, которая лечится от коронавируса, а ее чествовали как «Певицу года». Пока звезд награждали за их творческие заслуги, мы вместе со стилистом Анваром Очиловым рассматривали их наряды. Выбрали 10 артистов, мимо которых на этой «Жаре» было невозможно пройти равнодушно.

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

35-летняя Ольга Бузова шила платье на заказ у модельера Анастасии Задориной. Кружева ручной работы, воланы, длиннющий подол. Платье для Ольги создавали как для романтичной барышни, хотя многие его назвали «свадебным». Все эти кружева и воланы сейчас в тренде, они есть во многих кутюрных коллекциях и Бузовой образ «барышни на балу» очень идет.

Полина Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

34-летняя Полина Гагарина пришла на красную дорожку премии в платье от бренда Say no more. Безупречный вкус редко подводит эту певицу, но в этот раз образ не сложился. Точнее модная асимметрия не сложилась в удачное платье. Стиль 80-х, в котором обычно роскошная дива собирает комплименты, ей идет, но образ не сложился – рукав скроен так, что кажется будто он из другой оперы. Может быть, удачнее было бы сформировать из него бант на груди. Понять артисток можно – очень сложно выполнять задачу: дважды в одном наряде нигде не появляться. Поэтому в потоке платьев случаются не только безупречные, но и проходные варианты. Но безупречная фигура при Полине! Гагарина победила в номинации «Выбор Cosmo».

Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

39-летняя Ксения Собчак и 53-летний Филипп Киркоров провели премию «Жара». У Ксении не случается модных промахов, и вкус ее не подвел при формировании провокационного (на первый взгляд) наряда. Все сочетается абсолютно верно – от сережек до туфлей. Похожий образ создал Жан-Поль Готье для своей музы певицы Мадонны почти 30 лет назад. Под абсолютно прозрачным платьем из сетки-кружева – красивое боди, талия подчеркнута широким ремнем. Вы же помните такие ремни носили модницы в начале 90-х? Теперь нарядные ремни – украшения и на подиумах, и в офисах, и в клубах.

Платья из сетки (их называют еще женскими доспехами), топы и боди напоказ под одеждой, красивые ремни – все это с нами еще, как минимум, на один модный сезон. Не пошло, стильно, тонко – безупречно. Наряжалась Собчак в бутике дизайнерской одежды. Ну а рядом с Ксений элегантный Филипп Киркоров. Киркорову достался комплимент и от Собчак: «Только сейчас в гримерке обсуждали – сколько я повидала артистов, канувших в неизвестность. А Филипп Бедросович он вечный, потому что талантливый, потому что профессионал». Премию «Жара» Киркоров получил в номинации «Мужское видео» на песню «Романы».

Манижа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29-летняя Манижа удивила смелым комбинезоном, который на всякий случай прикрыла легким плащом из органзы. В этом образе все смешалось. Во-первых, обтягивающий комбинезон обещает стать трендом на несколько следующих сезонов. Манижа выбрала вариант спорт-шик – этот стиль в тренде и это хорошо. Но именно этот вариант комбинезона несколько спорный для красной дорожки, однако ей он идет. Певица красиво подчеркнула грудь. Во-вторых, плащ-накидка приятного зеленого цвета маскирует изгибы фигуры, откровенность комбинезона. Однако эти две вещи не дружат. Они не становятся в пару по нескольким причинам – цвет и стилистическая несовместимость. Ну а шлепки «отдельное произведение искусства» - они классные, но не с этим плащом и не на этом мероприятии.

Образ Манижи, как и на представлении композиции для «Евровидения», можно охарактеризовать строчкой из песни «я его слепила из того, чтобы было». Если отвлечься от одежды, то выглядит артистка прекрасно – удачный макияж, укладка, глаза блестят, настроение и настрой отличные. Кстати, пела Манижа потом свою скандальную песню все в том же красном комбинезоне.

Алишер Моргенштерн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23-летний Алишер Моргенштерн пришел с охраной, его постоянно снимал на айфон личный видеооператор. И без этих аксессуаров красивой и знаменитой жизни было бы ясно – на красной дорожке «большая звезда». Алишер на вопросы отвечал снисходительно и держался так, будто лет двадцать назад уже устал от повышенного внимания. Одевается Алишер чаще всего хорошо. Учитывая, что кожаные мотивы все еще остаются в некоторых мужских коллекциях, можно сказать – модный Моргенштерн радуется победе в номинации «Прорыв года».

Zivert. Фото: Михаил ФРОЛОВ

30-летняя Zivert победила в номинациях «Артист года» и «Песня года» за трек «Ятл». Эта артистка умеет так преображаться, что не всегда различишь ее в толпе других молодых симпатичных женщин. В этот раз Zivert могла бы выйти не только на красную дорожку «Жары», но и на какой-нибудь показ. Актуальная стрижка, трендовый рюкзак, мужские ботинки, платье сложного кроя с глубокими прорезями в неожиданных местах – певица следит за модными тенденциями.

Даня Милохин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19-летний Даня Милохин взял награды сразу в двух номинациях: «Трендсеттер года» и «Связь поколений» (за дуэт с Николаем Басковым). На этом мероприятии поющего блогера из-за его наряда прозвали «рок-звездой». Грани стерты, но выполнена задача – привлечь внимание поклонниц. На удивление Милохин справился со сложной задачей – в сложном образе выглядеть стильно и не смешно, а очень даже актуально. Пиджак на голое тело с татуировками, цепи, продуманные линии силуэта – очень красиво. Идеально скроенные пиджак и брюки заставляют увидеть в Милохине человека с хорошим вкусом и чувством стиля. У него даже ремень подобран удачно.

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

52-летняя Валерия верна все еще сохранившемуся тренду: серебро, платья-доспехи, глиттер – носим весь год белого металлического Быка. Модно и считается, что привлекает удачу. А вот певице не повезло пока она собиралась на премию – в квартире отключили холодную воду. «Пришлось прибегнуть к старинному способу – мытье головы из ковшика», - смеется Валерия. На красную дорожку певица приехала без опозданий – ее визажист работает быстро даже в экстремальных условиях, а супругу продюсеру Иосифу Пригожину отсутствие воды не помешало быстро собраться на мероприятие.

Лариса Долина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

65-летняя Лариса Долина с Валерией из «одной блестящей песни». Как не нарядилась бы теперь Лариса Александровна – мы все равно продолжим любоваться на ее преображение. Похудеть на 20 кг, сменить гардероб и выгуливать стройные ноги и мини юбки – такие заслуги тоже заслуживают продолжительных аплодисментов.

Юлианна Караулова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

32-летняя Юлианна Караулова продемонстрировала моду для беременных. Платье-водолазка – практично, удобно, красиво, интересный силуэт – идеальный для беременных и тех, кто хочет скрыть лишний вес. Ткань «звездное небо» сделала образ праздничным и дорогим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Замуж больше не хочу!": Ольга Бузова пришла на «Жару» в новом свадебном платье

У певицы оказалось самое роскошное платье и большая толпа фанатов (подробности)