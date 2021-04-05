Яндекс поможет написать Тотальный диктант по всему миру

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тотальный диктант уже давно стал полезной привычкой у многих россиян, его пишут по всей стране с 2004 году. Это и правда хороший шанс проверить свою грамотность и освежить школьные знания.

В этом году диктант пройдет 10 апреля одновременно в 750 городах и 50 странах. А партнером проекта второй год подряд становится Яндекс.

На Яндекс.Картах уже появились площадки для написания диктанта, так что их можно будет легко найти в приложении. Более того, одной из площадок станет штаб-квартира Яндекса. Там текст диктанта прочитает генеральный директор компании в России Елена Бунина.

- История Яндекса неразрывно связана с русским языком. Мы начинали с того, что разрабатывали поисковые системы на базе морфологии, а сегодня наша Алиса понимает и синтезирует речь, Переводчик переводит тексты с русского на более чем 90 других языков и наоборот. Мы хотим показать, что уверенно владеть русским языком — увлекательно и полезно, - рассказывает она.

Еще одной активностью в день Тотального диктанта станет онлайн-марафон с лекциями по лингвистике и литературе. Занятия проведут и эксперты Яндекса. Они расскажут о лингвистике в основе Поиска, Перевода и речевых технологий, а также о том, как меняется язык и предпочтения интернет-пользователей в последние годы.

Посмотреть прямой эфир марафона можно будет на сайте Тотального диктанта или на канале «Всем диктант» в Яндекс.Дзене.

Напомним, традиция Тотального диктанта зародилась в Новосибирском государственном университете. В 2004 году акцию впервые провели студенты гуманитарного факультета. С тех пор Тотальный диктант завоевал большую популярность, причем не только в России. В 2020 году работу написали более 270 тысяч человек в 45 странах мира. Каждый год текст диктанта читают известные публицисты, писатели и общественные деятели. В разные годы в этой роли выступали Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов.