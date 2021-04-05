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Происшествия5 апреля 2021 11:20

ФСБ опубликовала видео допроса группы шахидов в Кисловодске

Исламисты собирались взорвать отделение полиции, где один из них состоял на криминальном учете
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Задержанные сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России МТО "Исламское государство".

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Собирался взорвать отделения полиции, где мне приходилось отмечаться (на учете стоят ранее осужденные), для этого сделал гранаты, чтобы 5 апреля стать шахидом, - рассказывает на допросе задержанный молодой человек.

Он говорит, что самодельные взрывные устройства собрал по инструкциям, которые получал от участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

- Он меня тоже заставлял смотреть эти ролики, где призывают к совершению джихада и войны с неверными, - подтверждает на камеру сожительница террориста в черном балахоне.

- Ранее судимый за общеуголовные преступления 25-летний гражданин России, осуществлял подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций, - сообщает ФСБ России.

Предотвратить теракт, который мог произойти в отделении полиции Кисловодска 5 апреля сотрудникам ФСБ России помогли коллеги из Следственного комитета и МВД России.

- Во время обысков в доме террориста были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература, а в используемых средствах связи - инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, - отметили в ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что в этот же день в Кисловодске были пойманы еще трое знакомых задержанного, которые оказались причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии.

- Они сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России МТО "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края. В настоящее время следственными органами принимается процессуальное решение, - уточнили в ФСБ России.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

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