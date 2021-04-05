Моргенштерн записал клип в «храме», чем спровоцировал скандал. Но бойцы ММА и боксеры ополчились против тщедушного рэпера еще до этого

Моргенштерн записал клип в «храме», чем спровоцировал скандал Фото: www.youtube.com

2 апреля Алишер Валеев, больше известный как рэпер Моргенштерн выпустил заведомо скандальный клип «Новая волна» — ремейк одноименного хита нулевых DJ Smash. В клипе по традиции максимально провокационный видеоряд: в образе католического папы Моргенштерн танцует в помещении, похожем на костел, после чего к нему присоединяются верующие. Поскольку, согласно сюжету, на планету движется метеорит и грядет конец света, находящиеся в храме люди начинают танцевать, как в последний раз.

Никакого резонанса клип за три дня не вызвал. Для рэперов, чья культура выросла в том числе из жанра госпел (церковные песнопения, евангельская музыка), это весьма органичный вид подачи музыкального материала. Певица Манижа тоже записывала клип VANYA в храме англиканской церкви в США — священники были не против и даже помогали ей.

Но поскольку высказываться по поводу Моргенштерна стало модным, журналисты очень часто звонят известным бойцам ММА в ожидании реакции на очередную провокацию. Спортсмены не совсем понимают, о чем речь, не слышали ни одного трека рэпера, но с радостью берутся оценивать кумира молодежи — обычно все сводится к «запретить». Тем не менее, каждый раз их продолжают спрашивать об одном и том же. Видимо, это происходит в ожидании намека на конфликт, интригу, выяснение отношений. А ответит ли Морген тем, кто может сломать ему челюсть? Видимо, этот вопрос всерьез волнует СМИ, выставляющие рэпера в оппозицию профессиональным спортсменам.

Фото: www.youtube.com

Иначе сложно всерьез воспринимать негодование Александра Емельяненко, который очень часто попадал в казусные истории, связанные с алкоголем именно во время православных постов, а в последний раз даже был лишен подаренной Рамзаном Кадыровым машины «Мерседес» в Чечне, потому что не сдержал слово и опять ушел в штопор.

- Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и одного небезызвестного банка, - высказался брат Федора Емельяненко. - В конце концов, это бизнес, и каждый выбирает себе рекламное лицо «под стать самому себе». Но вчера сотни людей мне скинули так называемый «клип» этого так называемого «артиста», в котором он оскверняет религию.

Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь.

До этого на творчество Моргенштерна развернуто и эмоционально отреагировал Александр Шлеменко, экс-чемпион лиги Bellator в среднем весе. Он тоже не знал рэпера, но решил его осудить.

- Я не знаю, кто такой Моргенштерн, - честно рассказал Шлеменко. - Просто мне многие говорят, спрашивают. Посмотрев на него, я понял, что это просто черт, а проще сказать – бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестерки. Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип три шестерки поет про «насосала», «пересосала» и «засосала».

Непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов так же оказался против современного рэпера.

- Саша, все правильно, - написал Хабиб. - На самом деле, ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что у нас в стране появится дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов.

Поддержал коллегу и земляка Магомед Исмаилов, дагестанский боец ММА.

- Послушал творчество Моргенштерна, и чуть не вывернуло! - признался Магомед. - Александр Шлеменко - достойный отец и настоящий мужчина. Каждый должен переживать и беспокоиться за будущее наших детей, подобно тому, как это делает Саша. Мое уважение!

Не могу не поддержать инициативу Шлеменко. Не только детям, но и вообще никому не рекомендуется к прослушиванию. Кошмар, отвратительно, отстой – сказать ужас, значит, ничего не сказать. Саша, газуй! Я рядом, до талого!

Фото: www.youtube.com

А еще успешный (13-1) боксер-тяжеловес Алексей Папин, узнавший про Моргенштерна после высказывания Шлеменко, заявил, что его надо запретить.

- Моргенштерна не слушаю, - честно признался спортсмен. - Я вообще впервые услышал о нем, когда Александр Шлеменко записал свое обращение. До этого даже и не знал, что есть такая «живность». Из музыки я слушаю наш русский рэп – Басту, Джигана и других. Его надо запретить. Должна быть какая-то культура у нас. Это же ненормально. У меня есть две дочки, и я не хочу, чтобы они слушали вот этого ублюдка. Другими словами я не могу назвать его.

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев, который выходил на ринг в берете и тельняшке (в армии не служил), тоже поддержал коллег.

- Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! - высказался Лебедев. - Я считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально.