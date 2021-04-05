«Человек глуп, нажива будет всегда»: как работают бла-бла-мошенники на сайтах объявлений

Мошенники оправдывают себя тем, что воруют «грязные» деньги, и тем, что обманывают только глупых людей. Фото: Shutterstock

Рынок онлайн-торговли между частными лицами превысил триллион рублей в год. Такие данные недавно опубликовала компания Data Insight. Число сделок при этом перевалило за 300 миллионов. Продавать вещи на «Авито», покупать что-то на «Алиэкспрессе» или искать попутку на «Бла-бла-каре» стало проще простого. И этим, к сожалению, пользуются мошенники. «Комсомолка» рассказывает реальную историю, которая недавно произошла с пользователем одной из популярных платформ. И дает рекомендации, как не отдать свои кровные хитроумным злоумышленникам.

ЗАДАЧИ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ

- Нужно было срочно доставить посылку из Казани в Екатеринбург. Фирма берет на это двое суток, а у меня крайний срок – сутки. Ищу машину через БлаБлаКар и нахожу Сашу. Саша любезный, пишет без ошибок, 38 подробных положительных отзывов в приложении и рейтинг 4,9. Просит перевести аванс, потому что посылка объемная, место займет под меня, а я возьму – и сольюсь. Так бывало не раз, хочется гарантий. Перевела 1400 рублей, - рассказывает Ольга Н.

А дальше началось самое интересное. Водитель оказался «слишком честным». Сказал, что это слишком много и хочет вернуть 400 рублей.

- Говорю, кидайте на Сбер обратно. «Нет, я работаю только через БлаБлаКар, так надежнее, там у меня счет, все такое, сейчас пришлю вам ссылку, официально все деньги вам верну». Ссылка более чем убедительная – с логотипом приложения, с названием и прочими внушающими доверие мелочами. Надо внести данные своей карты, чтобы на нее и вернуть, и… СVV-код, - рассказывает Ольга.

После этого она заподозрила, что перед ней мошенник. Для достоверности пробила мобильный номер в интернете, нашла этому подтверждение и скинула скриншот «водителю». Тут преступника почему-то пробило на искренность. И он решил поболтать с жертвой. Рассказал, что охотится на самом деле не на 1000 рублей предоплаты, а на все деньги, которые есть на счете.

- Я это делаю не со зла. Честно. Все равно 80% денег в мире «грязные». В нашей команде 280 человек. И все работают по Москве. Есть осторожные. Я их называю «задача со звездочкой». Но они тоже ломаются. Спокойно. Просто давление. Человек глупый. Все равно будет нажива, - откровенничал мошенник.

Собственно, это все, что нужно знать о психологии преступников. Они оправдывают себя тем, что воруют «грязные» деньги, и тем, что обманывают только глупых людей. Мол, это будет им уроком.

Откровения одного из мошенников.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

- Как многие другие онлайн-сервисы, BlaBlaCar периодически становится жертвой мошеннических схем в Интернете. Мы активно боремся с мошенниками и принимаем меры для обеспечения безопасности наших пользователей, - пояснил «КП» Михаил Добров, директор по маркетингу BlaBlaCar.

Очень часто мошенники работают через давно действующие, но слабо защищенные аккаунты. Их взламывают, потому что так можно быстрее втереться в доверие. Жертва видит, что аккаунт создан несколько лет назад, что у человека несколько десятков положительных отзывов, - и попадается. При этом больше всего мошенников пасется на сайтах бесплатных объявлений - например «Авито».

- Для банков, сервисов доставки, интернет-магазинов и платформ самый популярный способ мошенничества - создание сайтов-подделок, имитирующих платежные формы или страницы известных площадок. Оставив на таком сайте коды карты, ее владелец фактически передает их мошенникам, - пояснили «КП» в пресс-службе «Авито».

Платформа блокирует аккаунты пользователей, которые пытаются распространять ссылки или замечены в мошенничестве, проверяет все объявления с помощью искусственного интеллекта и постоянно предупреждает пользователей о правилах безопасности. Это улучшает статистику, но все равно не защищает на 100%.

- К концу года число пользователей «Авито», которых мошенникам удалось обмануть, сократилось в 7 раз. Более 80% пользователей, столкнувшись с мошенниками, распознают их и сообщают в службу поддержки, - пояснили в пресс-службе сервиса.

СОВЕТЫ «КП»

Как не отдать деньги жуликам

Как поясняют в популярных платформах, основным средством защиты остается здравый смысл и внимательность самих пользователей. Чтобы не потерять деньги, нужно соблюдать несколько простых правил:

- Никогда не передавайте третьим лицам данные банковских карт (трехзначный CVV/CVC-код, а также коды из СМС-сообщений и push-уведомлений от банка).

- Не переходите по ссылкам на внешние сайты, которые присылают другие пользователи - и ни в коем случае не вводите на таких сайтах свои данные.

- Никогда не вносите предоплату при покупке у частных продавцов - ни полную, ни частичную. Хотя все зависит от ситуации. Здесь уже поможет здравый смысл.

- Если на сайте есть встроенный мессенджер, подробности сделки нужно обсуждать именно в нем, а не напрямую с возможным клиентом по телефону или через сторонние мессенджеры («вотсап», телеграм и др.). Если вам предлагают перевести общение туда или пишут в личные сообщения, это плохой признак.

- Если вы заподозрили, что вас пытаются развести, обязательно жалуйтесь администрации сервиса. Там разберутся и, если худшее подтвердится, заблокируют пользователя. Так вы спасете не только свои деньги, но и деньги других потенциальных жертв.

- Если вы давно пользуетесь подобными сервисами и заслужили хороший рейтинг, берегите его. Используйте сложные пароли и периодически меняйте их, чтобы мошенники не могли взломать ваш аккаунт и воспользоваться им для обмана других пользователей (например, пока вы спите).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Два самых популярных способа развода

1. Как «обувают» продавцов

- Просят дать данные банковской карты, чтобы якобы застолбить товар и скинуть залог. Но при этом зачем-то спрашивают еще и CVV-код. Противоядие здесь простое. Перевести деньги сейчас можно, зная лишь номер телефона человека. Поэтому, если вам кто-то хочет перевести деньги, посоветуйте ему сделать так. И посмотрите на реакцию. Если начнутся отговорки (мол, у меня нет приложения, карта не с собой и т.д.), можно больше не общаться с этим «покупателем».

P.S. Еще одна отличительная особенность мошенников – они торопят жертву. Мол, товар нужен срочно, поэтому давайте быстрее совершим сделку. На это не стоит поддаваться, даже если очень хочется быстрее получить деньги.

2. Как «раздевают» покупателей

- Мошенники интересуются товаром и говорят, что якобы уже оплатили его. Просят получить деньги через «официальный» сайт. Присылают ссылку, где нужно ввести данные банковской карты. На самом деле в этом случае деньги не зачисляются, а списываются. Здесь нужно смотреть, какой именно сайт указан в браузере. И проверять, чтобы это был именно тот сайт, на котором вы разместили объявление.

P.S. К пример, сайт «Авито» запрещает пользователям пересылать друг другу какие-либо ссылки. Поэтому мошенники присылают их в личных сообщениях в других мессенджерах. Это еще один «звоночек».