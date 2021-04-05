В Дубае задержали девушек из России за съемку голышом на балконе небоскреба

В Дубае за эротическую фотосессию задержали 40 человек. Среди них 8 россиян, в том числе и организатор съемки. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Дубае. Фото: СОЦСЕТИ

В Дубае за эротическую фотосессию задержали 40 человек. Среди них 8 россиян, в том числе и организатор съемки. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Дубае.

Все началось вечером 3 апреля, когда полиция Дубая заявила о задержании группы лиц, снимавшихся в непристойном видеоролике. Сюжет видео, по крайней мере той его части, что стала достоянием широкой публики, прост: на балконе одного из небоскребов престижного района Dubai Marina выстроились в ряд дюжина абсолютно обнаженных девушек. Они явно без какого-либо стеснения позировали оператору и фотографу.

Может, все бы прошло тихо и незаметно, в конце концов Дубай, несмотря на строгие законы Шариата давно стал точкой притяжения для девушек со всего мира, которые не против заработать своим телом. Но живописное фото попало в Интернет и разошлось по соцсетям. И тут уже местные власти не могли закрыть глаза на такое вопиющие нарушение норм приличия. В конце концов в Объединенных Арабских Эмиратах в тюрьму можно попасть за куда меньший проступок: поцелуи на улице или распитие алкоголя в публичном месте.

- Такое неприемлемое поведение не отвечает ценностям и этическим установкам общества ОАЭ, - говорится в официальном заявлении местной полиции.

Известно, что пикантная съемка была частью рекламной компании израильского сайта для взрослых.

Как стало известно, среди задержанной «съемочной группы» 8 человек — граждане России.

- Они связались с генконсульством и попросили о помощи. Но обвинения им предъявлены по довольно серьезной статье, - говорят в диппредставительстве России.

По суровым законам ОАЭ, появление голым на людях карается штрафом в 5 тысяч дирхам (100 тысяч рублей) или до полугода тюремного заключения. А вот производство и распространение порнографических материалов, которое тоже могут предъявить моделям и организаторам съемок, преступление тяжелее — наказание может составлять штраф уже до 10 млн рублей или лишение свободы.