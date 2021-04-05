Дмитрий Песков о гибели ребёнка в Донбассе: Это - горькие последствия роста напряжённости. Решения об обстреле принимают украинские полевые командиры без санкций свыше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич! В минувшую субботу в ДНР - в поселке Александровское, во дворе собственного дома был убит ребенок пяти лет и тяжело ранена его бабушка. Взрывное устройство, как утверждают местные наблюдатели и СМИ, сброшено с украинского управляемого беспилотника. Оператор прекрасно видел, куда и на кого сбрасывает. С 2014 года, за время войны в Донбассе, по данным мониторинговой миссии ООН, там погибли 147 детей - 98 мальчиков и 49 девочек. Были ранены 363 ребенка. Сейчас на линии соприкосновения может находиться до десятка тысяч детей. Как с этим со всем быть? Урегулирование конфликта затягивается...

- Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, - трагедия. И, конечно, все это является (результатом) горьких последствий неурегулированности ситуации.

Более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения.

К сожалению, договоренности не выполняются. Ранее взятые на себя обязательства, в том числе, и украинской стороной, тоже не выполняются. Фактически, мало контролируемые перестрелки начинаются... Причем - принимают решение об этих перестрелках прямо на месте - полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства.

Это все осложняет ситуацию, делает ее более напряженной. Об этом сейчас много говорят. Но, к сожалению, пока мы не видим каких-то действенных усилий со стороны Киева.

- Может быть, России - (в ДНР и ЛНР же сейчас - тысячи наших граждан, с российскими паспортами) принять, на государственном уровне, специальную программу спасения детей и подростков Донбасса, которых пока ещё не уничтожили пули и снаряды украинской армии. У нас же есть советский опыт - когда во время гражданских войн в СССР вывозили детей из Испании, детей китайских коммунистов...

- Чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены.

И чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан, не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик.

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