Московские реставраторы испортили Роллс Ройс как у Джона Леннона за 40 миллионов рублей

Rolls-Royce Phantom V изготовлялся вручную по спец заказу, наполнение его очень отличалось от автомобилей сошедших с конвейера. Фото: Shutterstock

Василий Бурдюг - известный адвокат и коллекционер редких автомобилей. Мужчина собирает особенные машины с историей. Среди них, например, был легендарный Rolls-Royce, который раньше принадлежал голливудской актрисе и 10-й княгине Монако Грейс Келли. К сожалению, машину настигла печальная участь, Rolls-Royce был фактически уничтожен в мастерских московских реставраторов и уже не подлежал восстановлению. Об этой истории несколько лет назад трубили многие крупные СМИ, а сам Василий Бурдюг подал в суд на возмещение ущерб.

Автомобиль Джона Леннона Фото: Shutterstock

Но спустя почти 4 года похожая ситуация вновь произошла уже с другим Rolls-Royce коллекционера. На этот раз в мастерских досталось автомобилю — двойнику так называемого "психоделического" Phantom V Джона Леннона. Кузова для машины великого музыканта и автомобиля, который недавно приобрёл коллекционер, были созданы одной небольшой компанией под названием "H.J. Mulliner".

— Там же создавалось наполнение автомобилей, всё было выполнено индивидуально под каждого заказчика, поэтому каждая машина была уникальной. Таких автомобилей в этом ателье было сделано всего 8, и один из них мой, — рассказывает коллекционер.

Машина, которую Василию удалось перекупить у другого коллекционера, была изготовлена по заказу для крупного банкира из Нью-Йорка, она была готова к 1962 году. Поскольку Rolls-Royce Phantom V изготовлялся вручную по спец заказу, наполнение его очень отличалось от автомобилей сошедших с конвейера. Эта машина была украшена кашемировой отделкой потолка и пола, её салон был выполнен из особой кожи, производства "Connolly Leather", внутренний интерьер был оформлен ценными породами дерева, в том числе орехом и красным деревом и коврами.

К услугам пассажира предлагался бар с хрустальной посудой, выполненной под заказ, телевизор, магнитола и два телефона: один для общения с водителем, а другой для звонков по городу. Под капотом был установлен двигатель V-8, его реальную мощность компания долгое время держала в тайне и гордо называла "достаточной".

Джон Леннон и его Phantom V Фото: EAST NEWS

Все детали в эксклюзивном Phantom V должны были говорить о статусе его владельца и создавать ощущение роскоши и комфорта. До 1984 этот автомобиль возил известного банкира по улицам Нью Йорка, а затем был передан коллекционеру из США. Стоимость такого авто по предварительным оценкам сейчас составляет от 38 до 46 миллионов рублей. Недавно его выкупил российский адвокат. Василий Бурдюг решил отдать Rolls-Royce на реставрацию салона в один из московских центров. Работа должна была занять чуть больше 2 месяцев, но сроки постоянно затягивали. Когда автомобиль всё же удалось забрать, оказалось, что реставрация не была закончена. К ужасу владельца, обратно он получил испорченный автомобиль.

Вот так машина выглядела перед реставрацией

— В этот центр за машиной приехал мой помощник, и оказалось, что весь салон раскурочили, из него за время так называемой реставрации пропали очень ценные вещи, которые невозможно восстановить или купить: весь бар с эксклюзивной посудой, заводской приёмник, деревянные панели, подлокотники, ковры, а одно из сидений буквально распотрошили, — возмущается адвокат

Но на претензии владельца редкого Rolls-Royce в мастерской реакции не последовало, тогда адвокат обратился за помощью в полицию.

Вот таким автомобиль вернули владельцу

— Поступило заявление о привлечении к ответственности лица, не выполнившего договорные обязательства по ремонту принадлежащего заявителю автомобиля Роллс Ройс Фантом- V, — сообщил источник kp.ru

Сейчас полиция проводит проверку по данному обращению. А судьба редкого автомобиля пока остаётся под вопросом.