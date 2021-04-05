Российские следователи ищут причастных к гибели ребенка при обстреле в Донбассе

Женщина у бомбоубежища в городе Ясиноватая, Донецкая область. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксирует доказательства их преступлений.
- 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В ведомстве отмечают, что подобные обстрелы происходят все чаще: 3 апреля 2021 года в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной Луганской Народной Республики 46-летний мирный житель получил ранения.
Отметим, что в последнее время Киев стягивает к Донбассу новые подразделения, которые были сформированы из контрактников и добровольцев. Военные эксперты все чаще говорят, что в украинскую армию набирают бывших уголовников и наркоманов. И не только бывших.
В день гибели пятилетнего ребенка на Донбассе стало известно о смерти 20-летнего украинского военнослужащего Алексея Саенко.
На видеозаписи, которая расходится по сети, видим обшитое фанерой подземелье с деревянными нарами где-то под Донецком. В кадре Саенко, а за кадром гакающие голоса его сослуживцев. Один из тех, кто снимает Саенко, жалуется что анаша ему "сушит" горло.
Саенко неестественно улыбается и балуется с автоматом.
"Давай, стреляй!" — слышен чей-то голос за кадром.
Боец ВСУ Алексей Саенко выстрелил себе в голову из автомата.
Фото: Youtube
Саенко закуривает очередной косячок, снимает оружие с предохранителя, досылает патрон в патронник...
"Готовы?" — спрашивает он у сослуживца, который ведет съемку.
Через секунду из Калашникова вырывается короткая очередь. На лице Саенко застыло удивление: солдатик явно не ожидал, что курок окажется таким чувствительным...