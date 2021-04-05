Правительство ужесточит отбор подрядчиков для капитального ремонта многоквартирных домов

Во время ремонта лифтового оборудования в рамках капитального ремонта многоквартирного дома. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Правительство усовершенствует механизм привлечения подрядчиков для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник, 5 апреля, на совещании со своими заместителями. Как отметил премьер, деньги за капремонт люди платят немалые, а потому они должны понимать, кто и как будет ремонтировать их дом.

- Порядок отбора подрядных организаций должен быть прозрачным, чтобы обеспечивать привлечение добросовестных компаний, имеющих необходимый опыт и квалифицированный персонал. К примеру, для подрядчика, который ремонтирует лифты, вводится требование о том, чтобы сотрудники, ответственные за монтаж и пусконаладочные работы, имели квалификации в соответствии с профессиональными стандартами, - рассказал Мишустин.

В то же время, лишние бюрократические препоны правительство уберет. Как сообщил Мишустин, власти пошли навстречу бизнесу: сокращается срок проведения электронного аукциона для подачи заявок с двадцати до семи дней по ряду объектов.

По словам премьера, этого срока вполне достаточно для предварительного отбора подрядчиков.

- Необходимо, чтобы все эти услуги или работы выполнялись качественно и в срок. Надо и дальше тщательно мониторить ситуацию в этой чувствительной для жителей многоквартирных домов сфере, - отметил премьер.

Мишустин также обсудил со своими заместителями, как идет поставка белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты. Соглашение между Россией и Белоруссией было подписано в начале этого года и рассчитано на ближайшую трехлетку. За это время должно быть перевезено почти 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. По словам Мишустина, заключенное двумя странами соглашение по сути позволило создать новый международный транспортный коридор. До этого Белоруссия использовала для перевалки своих нефтепродуктов порты Прибалтики.

- Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн нефтепродуктов, это почти на четверть превышает запланированные объемы, - отметил Мишустин.

Как рассказал министр транспорта Виталий Савельев, Белоруссия может расширить количество и вид грузов, которые транспортируются через российские порты. Сейчас этот вопрос обсуждается.