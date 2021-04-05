Итальянская семья спустя 17 лет нашла в России украденную цыганами дочку

На днях в программу «Пусть говорят» пришла отчаявшаяся найти своих настоящих родителей 20-летняя Олеся Ростова. Фото: Первый канал

На днях в программу «Пусть говорят» пришла отчаявшаяся найти своих настоящих родителей 20-летняя Олеся Ростова. Правда, это не то имя, которое ей дали родители — его она не знает. Первые пять лет ее жизни покрыты тайной, единственные воспоминания девушки — цыганка, привозящая ее на электричке к храму в Реутове для попрошайничества.

Потом было задержание этой женщины, которую пятилетняя девочка считала своей матерью, выяснение горького факта, что она — похищенный ребенок. Потом детский приют, где ей дали имя и фамилию, ведь у «мамы» не оказалось никаких документов на малышку. Даже возраст Олеси пришлось устанавливать по строению костей. На тот момент ей было приблизительно 5-6 лет.

Не пролили свет на ее происхождение и показания цыганки — та то утверждала, что украла ее из роддома, то, что ее отдала «нагулявшая» дите гражданка Украины.

Буквально через год Олесю удочерили, но вопрос кто же она такая не давал ей покоя все эти годы. Ей все время снилась женщина, силуэт, от которого ощущалось тепло и спокойствие. В итоге она решила прийти на передачу «Пусть говорят» в надежде, что «магия телевидения» поможет ей найти свои корни.

И, вполне возможно, история может действительно оказаться со сказочным концом — родные девушки могут находиться за несколько тысяч километров от Москвы — на Сицилии.

Как сообщает итальянская газета «La Repubblica», медсестра из Москвы, имя которой не называется, заметила, что Олеся как две капли воды похожа на пропавшую в Италии в сентябре 2004 года в возрасте 3 лет Дениз Пипеттоне. Девочка тогда бесследно исчезла из двора своего дома в коммуне Мадзара-дель-Валло на севере Сицилии, когда ее бабушка отвлеклась буквально на минуту, переставляя кастрюли на плите летней кухни.

Внимательная москвичка нашла в Интернете фотографии Дениз и ее мамы Пьеры Маджо и была просто поражена их сходством с молодой россиянкой.

После этого медик написала письмо итальянским телевизионщикам — и уже 31 марта в эфире передачи «Кто его видел» (Chi l'ha visto?), посвященной поиску пропавших людей, вышел сюжет об Олесе.

Сама Пьера не присутствовала на передаче, а лишь передала звуковое сообщение, в котором выразила «осторожную надежду, на то, что ее дочурка нашлась в далекой России». Понять женщину можно — за 17 лет поисков уже поступали сотни сообщений о том, что Дениз найдена. Находились даже «шутники», посылавшие ей сообщения «мама, это я. Меня похитили и я нахожусь в...». Менялись только названия городов и стран, но в итоге оказывалось, что это — обман.

Но в этот раз совпадает не только возраст, облик, некоторые особые приметы и даже составленный с учетом взросления фоторобот, но и сходятся детали расследования. Еще бы, ведь единственная зацепка правоохранителей — видео с камеры банка в Милане, снятая 18 октября 2004 года. На ней цыганка ведет за руку Дениз, а на аудиозаписи слышен вопрос малышки — куда вы меня ведете?

К сожалению, дальнейшее передвижении представительницы кочевого народа отследить тогда не удалось. Следователи не исключают, что Дениз могла быть переправлена через Румынию и Украину в российский табор.

Но окончательный ответ на тревоживший Олесю и ее предполагаемую родную мать всю их жизнь вопрос может дать только ДНК-тест.

Ждать осталось совсем немного — адвокат семьи Джакомо Фраццитта уже готовится вылететь в Москву за образцами, которые должны на этой неделе.

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