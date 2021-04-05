Елена Вяльбе: На свадьбе Большунова будет довольно узкий круг - человек 60

Елена Вяльбе в редакции "Комсомольской правды". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Елена Валерьевна, в Тюмени завершился последний страт сезона – чемпионат России. Все мысли уже об Олимпиаде-2022 в Пекине?

- Да, мы сейчас составляем планы подготовки к Олимпийским играм, с учетом того, что соревнования лыжников там пройдут на горном плато, на высоте почти 1800 метров. Нужно будет сделать коррективы в тренировочном процессе, побольше находиться на высоте. Самое главное – заключительный этап подготовки.

- Появились ли после чемпионата России новые имена в сборной?

- Кроме одной спортсменки, в переходную команду к Егору Сорину мы взяли Веронику Степанову, больше новых никого нет.

- В этом сезоне во время побед наших лыжников звучал гимн Международной федерации (FIS). А вот российским фигуристам на чемпионате мира уже включали Первый концерт Чайковского. Какая музыка будет звучать на Олимпиаде?

- Это будет Чайковский.

- Чем вам запомнился весь сезон?

- Наверное, Большуновым. Татьяна Сорина, приятно удивляла в течение всего сезона. У нее колоссальный прорыв вперед.

Российская лыжница Татьяна Сорина. Фото: Bildbyran via ZUMA Press/ТАСС

- Благодаря Елене Вяльбе и ее команде лыжи вновь стали суперпопулярны у нас в стране. И теперь все скандалы на виду. Что за история, когда вы уличили нашу лыжницу в том, что она бежала на чемпионате России в норвежской форме?

- Вообще неправильно, что это только из-за меня. Это результаты работы спортсменов и их тренеров дают такую популярность. А я – маленький винтик в этой команде. Что касается этой девушки из Красноярска, я принесла свои извинения. Комбинезон на самом деле очень сильно похож на те, в которых норвежская сборная выступала года два назад. Однако Красноярскому краю выдали такие комбинезоны, но там нет норвежского флага. Ее очень редко показывали по видеокамере, поэтому я, увидев один раз, конечно, сразу же оказалась в недоумении. У нас в положении о соревнованиях прописано, что запрещено выступать и выходить на награждение в национальных комбинезонах других стран. Точно так же, как иметь национальную шапочку другой страны.

- Ваши высказывания про терапевтические исключения получили международный резонанс. Значит, вы в международном авторитете. А ставились когда-нибудь эти вопросы на заседаниях FIS или МОК? Пока что реакция официальных лиц была невнятной.

- Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Безусловно, мне приятно, что я получила некие официальные отписки через СМИ от WADA и от FIS, но я уверена, что этого недостаточно. Это реальные отписки, это видно. Люди не углублялись в какие-то проблемы, связанные с терапевтическими исключениями. А речь не только про сборную Норвегии. Это сейчас глобальная проблема. И многие спортсмены находят в этом некую лазейку. И мы это прекрасно понимаем. Не надо на это закрывать глаза. Даже несмотря на то, что это многим не нравится.

- А что с тредбаном, который хотел себе купить Большунов за свои деньги?

- Тредбан уже приобретен Олимпийским комитетом России. Сейчас в Инновационном центре ОКР делается ремонт, и он будет там установлен. С середины мая, как нам обещают, ребята смогут приезжать туда, чтобы проводить тестирование, в том числе и оттачивать свою технику.

Двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На свадьбе у Большунова будет вся сборная?

- Я не знаю, кого они пригласили. Я знаю, что у них достаточно узкий круг, как сказала Аня (невеста Большунова), буквально человек шестьдесят. Не знаю, кто будет из сборной. Я приглашена и буду точно.

- Что подарите?

- Согласовала с ними: сделать подарок полезным или памятным? Сказали – памятным. Поэтому пока секрет. Но я знаю, что я им подарю.

- Норвежцы заявили о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине. Решатся они на это?

- Я думаю, что нет. Это повод напомнить лишний раз о себе очередным фейком.

- Россия – лыжная страна. У нас огромное население в северных широтах. Почему не можем справиться с Норвегией?

- Я думаю, многие работают над этим секретом норвежцев и не могут его выяснить. Но мы будем тренироваться для того, чтобы добиваться успехов. А сейчас на волне такого возбудителя последних двух-трех лет, дети вновь с удовольствием идут в лыжные секции, и, я думаю, в ближайшем будущем мы будем радоваться не только двум-трем победам наших спортсменов.