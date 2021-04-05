Эвакуация разбитого авто с места аварии на Смоленской площади 1 апреля. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: YouTube

Пятые сутки подряд врачи ГКБ имени Пирогова борются за жизнь пострадавшей в серьезной аварии москвички, Марии Артемовой. Напомним, 1 апреля на Смоленской площади в ее «Фольксваген» на приличной скорости врезался выехавший на встречу на своем внедорожнике «Ауди» блогер Эдвард Бил. Машину Марии паровозиком протаранили еще три иномарки, которые двигались попутно. В итоге 40-летняя консультант Госдумы, которая ехала за детьми в детский сад оказалась зажата в собственном авто. Кузов буквально разрезали на куски и только после этого женщину, которая уже была без сознания, увезли в больницу.

В состоянии комы она провела трое суток. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и переломы тазовых костей. Но, похоже, сейчас прогноз весьма благополучный. О состоянии Марии Артемовой «КП» рассказал адвокат семьи.

- Сегодня ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Из-за множества травм, в том числе и разрыва внутренних органов, сейчас она остается в состоянии медикаментозной комы. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, - прокомментировал Андрей Князев, адвокат.

Эдвард Бил был задержан сразу после аварии. Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

По его словам, скорее всего, Марии Артемовой предстоит еще ни одна операция. У женщины двое маленьких детей 2 и 7 лет. Напомним, ранее предполагаемый виновник аварии блогер Эдвард Бил, предложил пострадавшей материальную помощь.

- Мы пока не знаем о каких суммах идет речь. Курс лечения и реабилитации будет долгим. Учитывая ситуацию, мы рассмотрим предложение о материальной помощи, - добавил адвокат Марии Артемовой.

Напомним, сам Эдвард Бил был задержан сразу после ДТП. 3 апреля его привезли в суд. Предполагали, что молодого человека арестуют на два месяца. Но судья избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. До 1 июня блогер должен находиться в своей квартире с 20:00 до 8:00. Также ему запрещено пользоваться мобильной связью, интернетом, посещать массовые мероприятия и общаться с журналистами.

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