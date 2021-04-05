В школу или на завод: россияне рассказали, куда идти работать после 50

На ярмарке вакансий в центре занятости населения.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Как относятся работодатели к предпенсионерам, которые ищут работу? Большинство кадровиков ценят в таких соискателях ответственное отношение к работе, большой опыт с множеством полезных контактов и заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве. Однако работника старше 50 лет всегда готов рассмотреть на освободившееся место только каждый шестой наниматель. Все остальные выдвигают ряд условий. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру и НПФ Сбербанка, опросив 1000 представителей российских компаний из всех регионов страны.
Главное, чтобы возрастной соискатель имел солидный опыт. Такое пожелание высказали 63% работодателей. Второе по популярности условие — готовность учиться и повышать свою квалификацию, а также долгосрочное сотрудничество. Треть кадровиков будет особенно расположено к предпенсионеру, если он готов стать наставником для молодых сотрудников, а четверть нанимателей рассмотрит его кандидатуру, если пожилой претендент знаком с современными технологиями (подробнее смотри «Конкретно»). Плюсом также станет опыт работы в конкурирующей организации.
Кстати, чуть меньше половины компаний готовы оплачивать обучение опытных сотрудников недостающим знаниям.
Работодатели также назвали отрасли, которые больше всего подходят возрастным сотрудникам. Это образование, промышленность и производство, а также госслужба, медицина и безопасность. Меньше всего работникам за 50, на взгляд опрошенных, подходят сферы IT, телеком и маркетинг.
Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов считает проблему с трудоустройством работников старшего возраста субъективной.
- Не думаю, что возраст является, решающим критерием при устройстве на работу, - комментирует он. - В первую очередь, конечно, рассматриваются деловые качества. Правда, бывают конфликтные ситуации, когда человек хочет доработать на пенсии, а его пытаются уволить, чтобы заменить на кого-то помоложе.
КОНКРЕТНО
Рассматриваете ли вы на вакансию сотрудника старше 50 лет (множественный выбор)?
Всегда — 18%
Если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями — 63%
Если он готов учиться и повышать свою квалификацию — 42%
Если он заинтересован в долгосрочной занятости — 41%
Если он знаком с современными технологиями — 26%
Если он готов стать наставником для молодых сотрудников компании — 34%
Если он раньше работал у конкурентов — 18%
Какие отрасли больше подходят для работы соискателей старше 50 лет?
Образование — 58%
Производство и промышленность — 54%
Госслужба — 52%
Медицина — 51%
Безопасность — 48%
Строительство, транспорт, логистика — 32%
Банки, финансы — 24%
Ритейл — 8%
Ресторанный бизнес — 6%
IT и телеком — 5%
Маркетинг — 5%
По данным Работа.ру и НПФ Сбербанка.
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