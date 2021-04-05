Сенатор Цеков: Войны на Донбассе не хочет никто кроме США

Сергей Цеков во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала Россия-24 о том, что Киев почти наверняка развернет войну на юго-востоке страны, начав наступление против Донецкой и Луганской республик. И что обострение последних дней, сопровождаемое интенсивными обстрелами со стороны ВСУ на линии разграничения — лишнее тому подтверждение.

«КП» обратилась за комментариями к профессиональным экспертам. Вот что сказал «Комсомолке» сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

- Сергей Павлович, войну на Донбассе уже ничто не сможет остановить?

- Эта война не нужна никому, кроме американцев. Мне кажется, что они прямо подогревают Украину на эти действия. А так война то ведь эта не нужна ни Донецку с Луганском, ни Киеву, ни, тем более не нужна нам.

- Но именно Москву обвиняют на Западе в сосредоточении большой группы войск на границах юго-восточной Украины, прямо называя это мерой по подготовке к войне.

- Умные люди анализируют ситуацию и понимают течение происходящих процессов на международном уровне — Украина же не в отрыве от международных процессов существует. Она очень зависима, в первую очередь, от американцев, потом от европейцев. Все, что делаем мы — делается для того, чтобы войны на Донбассе не было. И учения на южных границах- в том числе для этого. Чтобы остудить горячие головы на Украине. В Америке горячих голов, полагаю, нет - они на Донбассе войну четко просчитали. Они в ней заинтересованы. Донецку и Луганску война не нужна потому, что это большие человеческие и экономические потери. Киеву, здравомыслящей части его элиты, война не нужна тоже — по тем же причинам. Москве война не нужна точно - как и Брюсселю, то есть Евросоюзу. И единственные, кому нужна война в регионе — Соединенным Штатам! Они и провоцируют ситуацию. И подталкивают нынешнее руководство Украины на какие то активные действия на Донбассе. Обещая что-то — что не является существенным для Украины. Толкая ее на путь продолжения гражданской войны и разрушения.

- Телефонная беседа Зеленского и Байдена в конце минувшей недели — спусковой крючок для войны?

- Не предполагаю, что тот разговор именно такие мог иметь последствия. Разговор был, скорее, ни о чем. Байден, конечно, говорил, что будет поддерживать Украину против российской агрессии — но это уже лет 7 говорится. И, конечно, требовал реформ от Украины антикоррупционных и земельных. Вашингтон же никогда не хотел, чтобы Киев разговаривал с Москвой по братски. И сам разговаривает с Украиной как нянька с ребенком — каждый раз поясняя, что именно им надо делать. И не думаю, что это делает Байден — за него это делают другие. Американская политическая верхушка считает, что было бы неплохо, чтобы на Донбассе начались боевые действия. Там самые разные должностные лица. Находящиеся в Америке и на Украине. Дальше делайте выводы.

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