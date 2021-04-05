Раз в пять лет Запад ставит «подножку» России. Следующей может быть новая война на Донбассе

Новая война на Донбассе, которую вот-вот грозится начать Киев, заявляя, что будет вынужден ответить на «агрессию» России, пока, слава богу, не разразилась. Фото: REUTERS

Новая война на Донбассе, которую вот-вот грозится начать Киев, заявляя, что будет вынужден ответить на «агрессию» России, пока, слава богу, не разразилась. Но угроза ее вовсе не развеялась. И даже возросла - после заверений в поддержке «незалэжной» в ее конфликте с Москвой, сделанных в последние дни Байденом, Макроном и Меркель. Почему украинских панов вдруг потянуло на военные подвиги, а их западных патронов - на металл в голосе в разговоре с Россией?

Объяснений этому было сделано немало. От безотказных методов отвлечения внимания от своих внутренних проблем на новые «безобразия» Москвы до последней и окончательной попытки остановить «Северный поток-2». И все они, конечно, помогают понять «смысл немыслимого» - на наших глазах приобретающие реальные контуры возможная война. Но попробуем вписать нынешнее обострение в общий контекст отношений России с Западом и опекаемыми им нашими соседями за последние лет двадцать.

Первый украинский «оранжевый» майдан

Напомним, что именно в 2004 году Евросоюз и НАТО сделали рывок на восток, присоединив, соответственно, сразу восемь и семь государств бывшего советского блока, включая прибалтов. И именно в это время Москва, уже преодолевая разруху 90-х, предлагала Киеву сделать интеграционный выбор в пользу экономического союза постсоветских стран. Давление на украинское руководство со стороны Запада было сильнейшим - ни в коем случае не связывайтесь с Москвой! Ваше будущее - в Евросоюзе!

Сработало. Лжеотравленный Ющенко побеждает в немыслимом для ревнителей демократических процедур «третьем туре». Западные лидеры, открыто поддержавшие «помаранчевую революцию», закрывают на это глаза. Дело сделано: дрейф Украины от России ускорился. Ющенко к 300-летию Полтавской битвы даже издает указ, в котором предательство Мазепы называется «первым шагом к евроинтеграции».

Конечно, отказ Киева от интеграции с Москвой создал для нас проблемы, и немалые. Это была, пожалуй, первая «подсечка», сделанная Западом при помощи украинских национал-европейцев, для того, чтобы затормозить динамично развивавшуюся экономику России и удержать ее растущий вес в международных делах.

Навязывание «агрессивной сущности»

Вторая «подсечка» случилась в 2008 году. После «жирных» лет россияне все еще жили вполне достойно. Мировой экономический кризис только начинался. И тут то ли Саакашвили его старшие товарищи попросили, то ли он что-то не так понял, то ли просто захотел им сделать приятное в день открытия Олимпиады в Пекине, но случилась пятидневная война. Тбилиси тогда российские войска брать не стали, наверное, зря.

Но вой на весь мир такой поднялся, что удалось впервые всем навязать представление об «агрессивной сущности» Москвы. Европарламент, конгресс США, национальные парламенты и лидеры стран ЕС костерили нас, на чем свет стоит. Через год европейские эксперты разобрались, что войну начал все-таки Саакашвили. Но глобальные пропагандистские ресурсы уже закрепили роль злодея за Москвой. И опять - экономические, политические и имиджевые издержки, которые были для России весьма чувствительны.

«Евромайдан»

Потом случился «евромайдан» 2014. Как и десять лет назад в Киеве кипели страсти по поводу того, вступить в Евросоюз и НАТО сразу, или чуть погодить. Про кружевные трусики не забыли? А когда украинцев ЕС одарил безвизом, то Порошенко заявил о последнем прощай «немытой России».

Но как раз в разгар «евромайдана» в Сочи шла Олимпиада. Лидеры США, Германии и Франции в телефонных разговорах заверили российского президента, что до окончания Игр они будут удерживать украинских «революционеров» от провокаций и радикальных шагов. Ведь понятно, что более решительно вмешаться во внутренние дела Украины, как это в те дни откровенно делали западники, страна-организатор Олимпиады никак не могла, чтобы не поставить жирное черное пятно на своей репутации. Игры в Сочи торжественно закрылись 23 февраля. А за день до этого в Киеве произошел государственный переворот.

На эту «подсечку» России Запад пошел, потому что не мог допустить новой попытки тесной интеграции Украины с возглавляемым Москвой экономическим проектом на постсоветском пространстве. Ведь казалось, что Янукович готов сделать шаг на восток. Но за это чуть жизнью не поплатился. Последствия случившейся «революции гидности» очевидны. Москве опять пришлось заплатить за них большую цену. А коллективный Запад окончательно оформил образ «злобной России» как канонический в ведении любых дел с Москвой. Именно с тех пор в США и Европе уже не стеснялись называть Россию главной угрозой и врагом.

Санкции надоели

Но прошло несколько лет, и отношения России с некоторыми европейскими странами как-то нормализовались. Украина в значительной мере выработала свой антироссийский потенциал. Санкции-контрсанкции всем изрядно поднадоели. Хотелось нормальности. Но допустить этого в отношениях с русскими категорически нельзя.

В 2018 году «с высокой степенью вероятности» русские агенты отравили в Лондоне Скрипалей. Что тут началось, все помнят: массовая высылка российских дипломатов, санкции, резолюции, и опять санкции… Одним словом, удалась новая «подсечка», если даже министр иностранных дел Лавров недавно констатировал: отношений с Брюсселем просто нет, они разрушены самими европейцами.

Пандемия и российские вакцины

И, наконец, год 2021. Что имеем? С пандемией ковида, терзающей западные страны, разрушающей их экономики, доводящей до отчаяния население, хлынувшее с протестами на улицы, Россия справляется заметно удачней. Вакцины созданы, карантинные меры оказались эффективными, система здравоохранения выдержала экстремальные нагрузки, массовых протестов ковид-диссидентов нет. Экономика просела, но не так как в ЕС. А тут американское агентство Bloomberg заявляет, что к концу года российская экономика может восстановиться до докризисного уровня. Разве это может радовать наших «партнеров»?

Так и просится очередная «подсечка». Инструмент для нее есть, и уже дважды проверенный - Украина. Еще год назад проявлялся «сдержанный оптимизм» по поводу ситуации на линии соприкосновения сил на Донбассе. Но сейчас все резко поменялось. Ведь сказал же Байден, что он «заставит Россию заплатить». За кибератаки, за их недоказанностью, пока не получается. А вот за поруганную Украину заступиться - это всегда можно. Да и «Северный поток» заодно прихлопнуть. Ведь Байден, хоть его ветром и сносит, сам слов на ветер не бросает.

Кому-то покажется, что все изложенное - плод воспаленного воображения сторонников враждебной конспирологии, изводящей Россию не кореньем, так снадобьем. Пусть. Просто напомним хронологию самых значимых «подсечек»: 2004, 2008, 2014, 2018 и возможно 2021. В среднем - каждые четыре-пять лет за последнее двадцатилетие. Как тут не вспомнить знаменитые слова Петра Столыпина, сказанные больше века назад: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии».

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