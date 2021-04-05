"Вы растоптали человека, уничтожили его!": на шоу "Последний герой" разразился грандиозный скандал

Который день поклонники шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" не находят себе места. Фото: ТВ-3

Который день поклонники шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" не находят себе места. Одного из участников передачи Александра Матвеева, или как его называют друзья "дядя Саша", обвинили в домогательствах. В ответ дочь мужчины набросился с критикой на создателей проекта и на ведущую Яну Троянову. Дарья утверждает, что ее отец стал жертвой алчных продюсеров проекта, попытавшихся с помощью скандала поднять рейтинг программы.

Один из участников шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" Александр Матвеев оказался на больничной койке после того, как 20-летняя Анастасия Петрова обвинила его в домогательствах. По ее словам, мужчина позволял себе трогать ее за ягодицы. Рассказали о похожих ситуациях и другие участницы передачи - Александра Маслакова и Дарья Колпакова.

Один из участников шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" Александр Матвеев оказался на больничной койке после того, как 20-летняя Анастасия Петрова обвинила его в домогательствах. Фото: ТВ-3

Матвеев назвал происходящее "дуростью" и, сославшись на проблемы со здоровьем, заявил об уходе из шоу. "Извиняюсь, если кому-то причинил боль или неудобства", - сказал Матвеев. А ведь он был одним из претендентов на победу в передаче.

Дочь мужчины потрясена скандалом. Дарья заявила, что жизнь ее семьи превратилась в "ад" из-за обвинений в адрес отца. "Я не буду молчать. Люди должны знать об этом. Несколько дней назад мой папа, Александр Матвеев, оказался на больничной койке. В данный момент он лежит под капельницей, побежденный тупой подлостью, бесчеловечностью и хамством проекта «Последний Герой» и его ведущей Яной Трояновой. Вот уже неделю наша семья живет, как в аду. Интернет просто взрывается от количества грубых, мерзких комментариев в адрес отца!", - написала девушка в блоге.

Александра Маслакова. Фото: ТВ-3

Дочь Матвеева заявила, что ни в одном из прежних сезонов шоу не было такого количества "грязи". "Вы растоптали человека, просто уничтожили его! Ради чего?! Ради грязного рейтинга. Ради собственных амбиций! Но вы совсем забыли, где есть шоу, а где реальная жизнь с реальными людьми... Продюсеры решили реанимировать мертвый, убыточный проект высосанным из пальца скандалом?! Как это низко! Ни один из ведущих не позволял себе оскорблять и унижать участников", - добавила Дарья.

В свою очередь, звездная участница передачи Надежда Ангарская уверена, что разбираться в скандальной ситуации с домогательствами надо было за кадром. По ее словам, Петрова могла бы поговорить с Матвеевым один на один. Либо обсудить этот вопрос с остальными, попросив совета или мнения окружающих. Звезда Comedy Woman назвала случившееся "публичным линчеванием".

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