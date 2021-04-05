Аналитики предсказали, что будет со ставками по банковским вкладам

Ставки по банковским вкладам снова стали расти Фото: Shutterstock

Ставки по банковским вкладам снова стали расти. Об этом говорят официальные данные регулятора – Банка России. В конце марта средняя доходность по депозитам составила 4,57% годовых. Это на четверть процента выше, чем было в октябре прошлого года. Тогда был зафиксирован исторический минимум.

С ЧЕГО ВДРУГ ТАКАЯ ЩЕДРОСТЬ?

Рост щедрости банков легко объясним. Ставки по депозитам зависят от ключевой ставки ЦБ. А она в прошлом месяце поменяла траекторию движения. Если почти весь прошлый год Центробанк понижал этот показатель, то теперь, наоборот, стал его повышать. 19 марта ключевая ставка выросла с 4,25 до 4,50% годовых.

Более того, в ЦБ дали понять, что на этом цикл повышения не закончится. Скорее всего, в ближайшие месяцы ставку поднимут в два этапа до 5% годовых. И на этом пока остановятся. Такой резкий разворот в денежно-кредитной политике спровоцировала высокая инфляция. За последний год цены разогнались и выросли на 5,8%. Чтобы сбить этот рост, в ЦБ и решили поднять ставку.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ И КРЕДИТАМ?

Кредиты немного подорожают, а вклады станут более выгодными. Зависимость здесь прямая, хоть и не стопроцентная. Насколько именно увеличатся ставки по разным банковским продуктам, сказать сложно. Каждый банк будет исходить из собственных предпосылок и действий конкурентов.

Как указывают эксперты, некоторые банки начали повышать ставки еще в конце прошлого года. И это стало отражаться на средних числах (см. графику). По прогнозу рейтингового агентства АКРА, опубликованному РБК, доходность вкладов в 2021 году может вырасти на 0,5 – 0,7% годовых.

При этом предсказать кредитные ставки сложнее. Во-первых, потому что их амплитуда гораздо больше, чем у сберегательных продуктов. Во-вторых, потому что в последний год реальные ставки по кредитам почти не падали. Банки осторожничали и хитрили, понижая номинальные ставки, но при этом навязывая страховки. Поэтому вряд ли кредиты сильно подорожают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 32,8 триллиона рублей – столько держат россияне в отечественных банках.

- За 2020 год этот показатель вырос на 7,3%, то есть объем сбережений рос быстрее инфляции и был выше средних ставок

Как менялись средние ставки по вкладам в последний год

* по данным на третью декаду каждого месяца. Минимальное значение было зафиксировано в начале октября 2020 года – 4,33% годовых. Источник – Центробанк. Учитывались средние максимальные ставки в Топ-10 российских банков.

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