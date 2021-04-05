«Березовый лист» «Роснефти» занял первое место на всероссийском конкурсе «Новая идея»

Проект «Роснефти» по строительству скважины «Березовый лист» занял первое место на конкурсе «Новая идея-2020». Всероссийский конкурс на лучшую научно–техническую разработку молодых специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса России «Новая идея» проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России. Технология разработана специалистами компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и Тюменского нефтяного научного центра.

Скважина «Березовый лист» названа так за сходство с листом дерева. Эта первая в мире 15-ти ствольная многозабойная горизонтальная скважина была пробурена на Среднеботуобинском месторождении. При общей длине 12 792 м скважина имеет самую большую в России протяженность проходки по коллектору - 10 310 метров. Запускные параметры скважины составили более 400 тонн нефти в сутки при ограничении депрессии на пласт менее 5 атмосфер, что является абсолютным рекордом. В отличие от многозабойных скважин, пробуренных по технологии «Fishbone», конструкция инновационной скважины имеет 7 основных боковых стволов, каждый из которых делится ещё на два.

Уникальное техническое решение повысило рентабельность освоения месторождения. Продуктивность «Березового листа» в 10 раз выше обычной горизонтальной скважины, экономический эффект для Общества оценивается в дополнительные 1,583 млрд. руб. В перспективе технология будет совершенствоваться за счет усложнения класса горизонтально-разветвленных скважин.