Олег Корнаухов — о дебюте Олича: «Всех вместе Олич увидел за день до игры. Не стоит говорить, что он как-то поработал с командой»

Ивица Олич провел первый матч в качестве наставника ЦСКА. Фото: pfc-cska.com

В первом же матче армейцы едва не испортили дебют своему главному тренеру Ивице Оличу. ЦСКА под руководством хорватского специалиста переиграл «Тамбов» — 2:1. Но в игре с аутсайдером Российской Премьер-лиги от красно-синих ждали большего, к тому же все голы ЦСКА в ворота хозяев были забиты с пенальти.

Директор ДЮСШ ЦСКА и экс-защитник «армейцев» Олег Корнаухов оценил дебют Ивицы Олича у руля команды и рассказал о немногочисленных тренерских нововведениях в матче с «Тамбовом».

— Дебют прошел, взяли три очка — и хорошо. Тяжелая игра была, конечно. Скорее всего, многие этого не ожидали, потому что понятно в какой ситуации находится «Тамбов». Но многие «армейцы» были в сборной, и Олич с ними не работал. По большому счету, всех вместе Олич увидел за день до игры. Не стоит говорить, что он как-то поработал с командой. Для этого еще будет время. Наверное, не было свежести и нестандартных решений. С другой стороны, забей Влашич еще один пенальти, и вопросов бы не осталось. А так минимальное преимущество, всегда есть опасность, что соперник дойдет до ворот и что-то придумает. И мы видели пару опасных ударов.

Этот матч был первым в самостоятельной тренерской карьере Ивицы Олича. До этого он только работал помощником в сборной Хорватии.

- Может быть, еще сказалось волнение самого Олича, которое передавалось команде. Но это естественное состояние первых матчей. Посмотрим, что будет дальше, — поделился мнением с корреспондентом kp.ru. Олег Корнаухов.

Тренерских нововведений от Олича в игре с «Тамбовом» было немного. Заметной фигурой на поле стал новобранец ЦСКА Эмиль Бохинен, который вышел на поле с первых минут. Еще одно примечательное тренерское решение было связано с нападающим Ильей Шкуриным. Белорус не полетел с командой в Саранск и, кажется, проиграл конкуренцию Рондону и Чалову.

— Как раз с Бохиненом Олич работал две недели и видел его состояние, — рассказал Корнаухов. — Доверился ему. Парнишка сразу взял на себя стандартные положения, правда не очень удачно получалось, но желание и уверенность в себе подкупает. У него хорошая левая нога, по остальному будем смотреть дальше, потому что по такой игре сложновато делать какие-то выводы. Способен ли Бохинен стать одним из лидеров команды? Почему бы и нет? Человек, который играет на его позиции, создает плацдарм для атак и структуру оборону. Задатки есть, однозначно.

В первой игре под руководством Олича армейцы обыграли "Тамбов". Фото: pfc-cska.com

Еще одно решение Олича – оставить вне состава белорусского форварда Шкурина. Он даже не полетел с командой в Саранск. где состоялся матч.

- Шкурин, наверное, проиграл конкуренцию, остался в Москве. Вернется ли он? Все зависит от него, от того, как он будет тренироваться и играть. Когда ты видишь, как ребята тренируются, отдаются, воспринимают идеи, ты делаешь выводы. Все относительно работы. Шкурину и до этого легко не было. Он все время конкурировал с Чаловым и Рондоном. Пускай доказывает свою состоятельность. Какие-то особенные тренерские решения были сейчас невозможны. Многие были в сборной. Только какие-то эмоциональное дела, а за его дальнейшими действиями будем наблюдать в оставшихся матчах сезона, — заверил бывший защитник ЦСКА.

Следующий матч ЦСКА пройдет уже в этот четверг — кубковая встреча против «Арсенала». Олег Корнаухов рассказал, как футболистам и тренерам работать в такой плотности матчей.

— Может быть, какие-то небольшие изменения будут, но задача-то та же — борьба за победу в Кубке России. А значит играем на победу, тем более мы «Арсеналу» недавно проиграли. Не думаю, что такая плотность игр будет проблемой. Я думаю, это то состояние, которое любят именно футболисты, когда можно меньше тренироваться и больше играть, - считает Олег Корнаухов.