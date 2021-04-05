Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев: Урожаи - высокие, но стране хватило своих рабочих рук

Президент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- По данным Росстата, в чистом весе аграрии собрали в 2020 году 133,5 миллиона тонн зерна, - доложил президенту в Кремле в понедельник, 5 апреля, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. - Этот урожай 2020 года на 12 процентов больше, чем в среднем за пять лет. То есть, в принципе у нас это - второй в истории урожай...

И на 2021-й прогнозы главы Минсельхоза оказались оптимистичнее, чем у синоптиков, которые обещают России засуху. Как рассказал Патрушев, озимыми засеяно 19,4 миллиона гектаров. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 80 процентов.

- Это хуже, чем в прошлом году, - поделился министр, - было крайне мало влаги осенью, тем не менее ситуация выправляется... У нас посевная площадь в этом году вырастет на 600 тысяч гектаров. Под яровые будет отведено порядка 51,5 миллиона гектаров. Поэтому, рассчитываем на то, что индикатор госпрограммы выполним.

Что в переводе с «сельскохозяйственного языка» на обычный - «городской», видимо, означает: показатели 2021-го будут не хуже - неплохих прошлогодних.

О ЧЕМ ЕЩЁ ГОВОРИЛИ ПРЕЗИДЕНТ С МИНИСТРОМ

Путин призвал Минсельхоз активнее помогать аграриям в развитии садоводства, в том числе в производстве семян и саженцев.

Патрушев тут же пояснил, что его ведомство разработало дорожную карту, в которой поставлена задача довести уровень самообеспеченности по ягодам и фруктам до 60%.

- Низкий уровень сегодня. Сады надо закладывать, помогать надо, - посетовал и посоветовал Путин.

Министр отрапортовал, что планируется выдавать льготные кредиты, "поддерживать аграриев на производство саженцев и даже по садам посмотреть на предмет возможности".

- Так же как по семенам, саженцы - это отдельная тема должна быть, - дал понять Путин.

- Обозначу небольшую проблему, - сказал Патрушев. - В прошлом году, с учётом пандемии, мы справились (речь об использовании рабочих рук) собственными силами, мы практически не привлекали иностранную рабочую силу. Привлекли студентов, тех людей, которые на тот момент были безработными. В этом году у нас всё-таки потребность будет в иностранных рабочих, она составляет для отрасли растениеводства порядка 35 тысяч человек.

Извечной на таких встречах бывает тема нехватки удобрений. Но сейчас

Патрушев уверен, что правительство справится с ростом цен...

- Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами (регионами) проводим сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется.

... В какой-то момент - уже ближе к окончанию встречи - Патрушев произнес:

- Конечно, стимулом для развития торговли сельхозпродукцией станет господдержка на приобретение мобильных торговых объектов и транспорта для организации выездной торговли, которая теперь стала доступна фермерам, кооперативам, начиная с 2021 года.

- Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться, - бросил фразу президент.

- Владимир Владимирович, - пояснил министр, - с учетом того, что мы сделали и таким образом выстроили работу, что они теперь обращаются в банк и им не надо собирать документы для того, чтобы получить этот субсидированный кредит, - им стало проще.

Несколько слов по программе КРСТ [Комплексное развитие сельских территорий] скажу. На слайде видно, что мы сделали. Там большое количество людей могут реально руками почувствовать, что такое КРСТ и что они приобретают совершенно другой уровень жизни.

- Развитие территории? - уточнил Путин.

- Да. Это комплексная программа развития территории. И я буквально тоже скажу, что в целом программа находит очень позитивный отклик со стороны регионов. И мы видим, что граждане в малых населенных пунктах, по сути дела, в деревнях и селах получают современные комфортные объекты социально-инженерной инфраструктуры. Вам огромное спасибо за возможность такого комплексного подхода к реализации инфраструктурных, социальных проектов на сельских территориях. Это важно. И уже 6 миллионов человек почувствовали на себе, что такое эта госпрограмма.

- Объём внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20 процентов и составил 30,7 миллиарда долларов, - привел впечатляющие цифры министр. - И отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортёрами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было ещё ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас.

- Не было никогда, - подтвердил Путин.

- Но при этом стабильное развитие и постоянная поддержка АПК со стороны государства позволяют нам планомерно уходить исключительно от зернового экспорта и усиливать другие направления с более высокой добавленной стоимостью. В 2020 году существенной прибавки удалось добиться по продукции с высокой добавленной стоимостью. Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 году появились объективные сложности в связи с пандемией, в частности у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай. С учётом этого ведём сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно...

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