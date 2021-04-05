Россияне стали меньше бояться одиночества: выяснилось, в каких профессиях больше всего закоренелых холостяков

Самоизоляция научила россиян не бояться одиночества.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2009 году страх остаться без спутника жизни преследовал каждого второго россиянина, сегодня - только одного из трех. Россияне стали меньше бояться одиночества, к такому выводу пришли аналитики Superjob, опросив 5000 трудоустроенных жителей разных регионов России.
Больше всего убежденных сторонников холостой жизни можно встретить среди барменов и программистов, логистов, дизайнеров и грузчиков. Их не пугает перспектива одинокой жизни: напротив, она, по их убеждениями, дает время на интересные дела и любимые хобби. Среди рассуждающих так мужчин чуть больше, чем женщин (68% против 62%).
В первых рядах сторонников семьи и отношений - воспитатели, врачи и бухгалтеры (кто еще — смотри «Конкретно»).
Психолог Анна Девятка считает, что здесь всему виной пандемия. Раньше у людей был страх, что в старости никто не подаст стакан воды и они пытались сохранять семьи. Теперь пандемия подсветила все человеческие отношения. Кто-то спокойно пережил ее в одиночестве. А многие союзы выдержали эту изоляцию — где было тонко, там порвалось.
- Люди оказались слишком близко, слишком рядом друг с другом, возникла острая необходимость в личном пространстве, потребность в одиночестве выросла, - объясняет психолог. - Одиночество уже перестало преподноситься как уже что-то страшное, а наоборот, как что-то позитивное, что дает глоток свободы и помогает сохранить работоспособность.
Во время пандемии потребность в одиночестве выросла.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Что касается бесстрашных перед лицом одиночества барменов, то по мнению Девятки, их чувства обманчивы, так как их общение с окружающими поверхностное, и ощущение, что вокруг множество прекрасных людей, в отношения с которыми они не погружаются, ошибочное.
- А программисты привыкли к одиночеству, учатся жить одни, поэтому и страха нет. Частая история, когда первые серьезные отношения с противоположным полом они заводят после 25 лет, - продолжает эксперт. - Но много программистов со временем приходят на терапию для того, чтобы научиться выстраивать отношения с другими людьми.
Воспитатели и врачи — люди, которые находятся в зоне риска по эмоциональному выгоранию, подчеркивает наша собеседница.
- Это помогающие профессии и здесь очень важно, чтобы была поддержка второго человека рядом, который за тебя, который тебя поддерживает, помогает переносить невзгоды. В социальных профессиях очень много конфликтных ситуаций, а это очень большая эмоциональная нагрузка, колоссальная нагрузка на психику. Поэтому представителям социальных профессий нужна пара, - заключила Анна Девятка.
Что касается бесстрашных перед лицом одиночества барменов, то по мнению Девятки, их чувства обманчивы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
КОНКРЕТНО
Боитесь ли вы одиночества?
Однозначно да — 11%
Скорее да — 23%
Скорее нет — 39%
Однозначно нет — 27%
Воспитатели и врачи — люди, которые находятся в зоне риска по эмоциональному выгоранию
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ
Боитесь ли вы одиночества (Да/Нет)?*
Воспитатель 67% / 33%
Охранник 34% / 66%
Менеджер по закупкам 43% / 57%
Учитель 38% / 62%
Грузчик 23% / 77%
Бухгалтер 44% / 56%
Главный бухгалтер 40% / 60%
Врач 49% / 51%
Кладовщик 41% / 59%
Офис-менеджер 38% / 62%
Менеджер по продажам 36% / 64%
HR-менеджер 30% / 70%
Администратор 37% / 63%
Экономист 34% / 66%
Системный администратор 24% / 76%
Продавец 37% / 63%
Квалифицированный рабочий 34% / 66%
Дизайнер 20% / 80%
Водитель 36% / 64%
Юрист 30% / 70%
Менеджер по работе с клиентами 25% / 75%
Комплектовщик 41% / 59%
Секретарь 31% / 69%
Медицинская сестра 31% / 69%
Диспетчер 36% / 64%
ИТР 32% / 68%
Оператор call-центра 35% / 65%
Менеджер по логистике 29% / 71%
Программист 14% / 86%
Бармен/официант 9% / 91%
*По данным Superjob.