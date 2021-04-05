Россияне стали меньше бояться одиночества: выяснилось, в каких профессиях больше всего закоренелых холостяков

Самоизоляция научила россиян не бояться одиночества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПАНДЕМИЯ И ОДИНОЧЕСТВО

В 2009 году страх остаться без спутника жизни преследовал каждого второго россиянина, сегодня - только одного из трех. Россияне стали меньше бояться одиночества, к такому выводу пришли аналитики Superjob, опросив 5000 трудоустроенных жителей разных регионов России.

Больше всего убежденных сторонников холостой жизни можно встретить среди барменов и программистов, логистов, дизайнеров и грузчиков. Их не пугает перспектива одинокой жизни: напротив, она, по их убеждениями, дает время на интересные дела и любимые хобби. Среди рассуждающих так мужчин чуть больше, чем женщин (68% против 62%).

В первых рядах сторонников семьи и отношений - воспитатели, врачи и бухгалтеры (кто еще — смотри «Конкретно»).

Психолог Анна Девятка считает, что здесь всему виной пандемия. Раньше у людей был страх, что в старости никто не подаст стакан воды и они пытались сохранять семьи. Теперь пандемия подсветила все человеческие отношения. Кто-то спокойно пережил ее в одиночестве. А многие союзы выдержали эту изоляцию — где было тонко, там порвалось.

- Люди оказались слишком близко, слишком рядом друг с другом, возникла острая необходимость в личном пространстве, потребность в одиночестве выросла, - объясняет психолог. - Одиночество уже перестало преподноситься как уже что-то страшное, а наоборот, как что-то позитивное, что дает глоток свободы и помогает сохранить работоспособность.

Во время пандемии потребность в одиночестве выросла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БАРМЕНЫ ОБМАНЫВАЮТСЯ, ПРОГРАММИСТАМ И ТАК ХОРОШО

Что касается бесстрашных перед лицом одиночества барменов, то по мнению Девятки, их чувства обманчивы, так как их общение с окружающими поверхностное, и ощущение, что вокруг множество прекрасных людей, в отношения с которыми они не погружаются, ошибочное.

- А программисты привыкли к одиночеству, учатся жить одни, поэтому и страха нет. Частая история, когда первые серьезные отношения с противоположным полом они заводят после 25 лет, - продолжает эксперт. - Но много программистов со временем приходят на терапию для того, чтобы научиться выстраивать отношения с другими людьми.

Воспитатели и врачи — люди, которые находятся в зоне риска по эмоциональному выгоранию, подчеркивает наша собеседница.

- Это помогающие профессии и здесь очень важно, чтобы была поддержка второго человека рядом, который за тебя, который тебя поддерживает, помогает переносить невзгоды. В социальных профессиях очень много конфликтных ситуаций, а это очень большая эмоциональная нагрузка, колоссальная нагрузка на психику. Поэтому представителям социальных профессий нужна пара, - заключила Анна Девятка.

Что касается бесстрашных перед лицом одиночества барменов, то по мнению Девятки, их чувства обманчивы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Боитесь ли вы одиночества?

Однозначно да — 11%

Скорее да — 23%

Скорее нет — 39%

Однозначно нет — 27%

Воспитатели и врачи — люди, которые находятся в зоне риска по эмоциональному выгоранию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ

Боитесь ли вы одиночества (Да/Нет)?*

Воспитатель 67% / 33%

Охранник 34% / 66%

Менеджер по закупкам 43% / 57%

Учитель 38% / 62%

Грузчик 23% / 77%

Бухгалтер 44% / 56%

Главный бухгалтер 40% / 60%

Врач 49% / 51%

Кладовщик 41% / 59%

Офис-менеджер 38% / 62%

Менеджер по продажам 36% / 64%

HR-менеджер 30% / 70%

Администратор 37% / 63%

Экономист 34% / 66%

Системный администратор 24% / 76%

Продавец 37% / 63%

Квалифицированный рабочий 34% / 66%

Дизайнер 20% / 80%

Водитель 36% / 64%

Юрист 30% / 70%

Менеджер по работе с клиентами 25% / 75%

Комплектовщик 41% / 59%

Секретарь 31% / 69%

Медицинская сестра 31% / 69%

Диспетчер 36% / 64%

ИТР 32% / 68%

Оператор call-центра 35% / 65%

Менеджер по логистике 29% / 71%

Программист 14% / 86%

Бармен/официант 9% / 91%

*По данным Superjob.