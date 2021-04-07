Расчет в пользу консультанта: как пенсионерам уберечься от обмана

Сыграть на знакомом имени – излюбленный ход комбинаторов всех мастей Фото: Shutterstock

Они звонят нам на домашние и сотовые телефоны, представляясь сотрудниками крупных банков, просят открыть дверь как работники ЖЭК, обещают бесплатную юридическую консультацию от «солидной фирмы». Разумеется, ни к банкам, ни к коммунальной сфере никакого отношения они не имеют, да и консультация на поверку получается далеко не бесплатной. Просто на этом этапе их основная задача – войти в контакт, а тут без знакомого нам имени или обещаний бесплатной услуги не обойтись.

Многие в курсе, что ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями 38 млн «молчунов» – клиентов Пенсионного фонда России (ПФР). Но далеко не каждый знает: есть ли у него накопления, в каком фонде и при каких условиях их можно получить. Этим, как выясняется, пользуются ушлые юристы-консультанты: доверчивым пенсионерам они сулят перерасчет или повышение пенсии в скором будущем. Не забывая в настоящем взять кругленькую сумму за свои услуги.

Пенсионные капиталы с потолка

Схема действий таких компаний довольно подробно описана в отзывах клиентов в сети интернет.

Сотрудники юрфирмы предлагают клиентам услуги по составлению исков к ВЭБу или ПФР. И, как указывают авторы комментариев, консультанты обещают перерасчет пенсии со значительным увеличением ежемесячных выплат (чаще других в отзывах фигурирует доплата в 5 тыс. руб. ежемесячно) или «истребование из инвестирования» крупной суммы. Будущим истцам рассказывают о сотнях тысяч рублей на их пенсионных счетах, чаще других фигурирует сумма в 800 тыс. руб. (Хотя по факту большинство из доверчивых клиентов в формировании накоплений не участвовали по возрасту, их счета – «нулевые», по закону накопления преимущественно формировались у людей 1967 года рождения и моложе).

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Но граждан уверяют, что большие пенсионные капиталы можно получить. Для этого только и надо, что подать иск да отправить представителя фирмы в суд. За составление иска, конечно, просят заплатить. Сомневаешься? Дай хоть скромный задаток! А дальше: «Коготок увяз, всей птичке пропасть».

Сами иски составлены причудливо и словно под копирку в них требования «прекратить инвестирование принадлежащих денежных средств, находящихся на моем (истца – И.Ф.) накопительном счете». Что стоит за этой формулировкой – загадка…Суть накоплений в том, что они постоянно размещаются в облигации, депозиты и т.п. до той поры, пока не будут выплачены пенсионеру. К слову, вот что об одном из таких документов пишет в определении судья Мещанского суда Москвы: «Текст иска представляет собой перечисление норм действующего законодательства Российской Федерации, без какой-либо конкретизации; к иску приложена только копия доверенности на представителя, квитанции об оплате государственной пошлины, а также сведения об отправке иска ответчику».

Предположим, что на первоначальном этапе юристы-консультанты этих особенностей не знали (хоть и странно юристу не знать законов, на которые ссылаешься). Но после первого, второго, десятого проигрыша твоих клиентов в суде, как можно вести новых с теми же абсурдными и невыполнимыми требованиями?

Аферисты чистой воды.

Гонорар растет в процессе

Зачем подавать заведомо проигрышный иск? Тут можно только догадываться. Но мы ведь помним, что за свои услуги юристы – консультанты берут деньги. И немалые. И потом поди попробуй их вернуть.

Как следует из тех же отзывов, консультация по составлению иска обходится доверчивым пенсионерам в 32 тысячи рублей (для пожилого человека – астрономическая сумма). Если иск доходит до суда, ценник растет. Судя по тому, что пишут пожилые люди в отзывах, за представительство в суде консультанты берут с них уже до 100 тыс. рублей. Результаты же в каждом таком случае одинаков – гражданам отказывают в удовлетворении их бесперспективных исков.

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Потратив деньги, время и нервы, пенсионеры не получают ничего, кроме проигрышного иска. В отличие от авторов-исполнителей, которые за свои услуги оплату берут вперед. И, ради себя любимых, консультанты работают очень хорошо. Договор с гражданином они составляют на оказание услуг «по подбору специалиста» и «представительство интересов в суде 1-й инстанции до вынесения решения». От того каким будет это решение, оплата никак не зависит. Да и подбор специалиста мало к чему обязывает. Кто пойдет в парикмахерскую, где платишь при входе и только за возможность поглядеться в зеркало? Кому нужен автобус, который стоит на месте (пусть водитель и включает свет и музыку в салоне)? Вот и получатели таких услуг, судя по отзывам в интернете, не в восторге.

Рано или поздно громкое название такой фирмы начинает играть против нее: копится число недовольных отзывов, каждый из которых может отвадить новых клиентов. Но консультантам ничто не мешает сменить имя конторы. В идеале, взять что-то звучное. Расходов не так много: зарегистрировать новое ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. И продолжить консультации с розыском несуществующих пенсионных капиталов. Можно даже в привычном офисе, но под новым именем.

Круглые мошенники.

Как сберечь деньги и нервы

Как нам уберечься от уловок комбинаторов? Не принимать их слова на веру. Говорят о сотнях тысяч накоплений на счету? Попросите показать выписку. Обещают скорую победу в суде? Не спешите с оплатой услуг авансом. Лучший способ сберечь деньги (и нервы)– внимательно читать все документы и не платить за те услуги, в которых заинтересованы лишь консультанты.

«Гражданам стоит помнить, что ВЭБ.РФ не имеет доступа к данным застрахованных лиц, с накоплениями которых он работает. Расчет и перерасчет пенсии вправе делать только страховщик в системе – Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Причем, эта услуга для граждан является абсолютно бесплатной», – подчеркивают в ВЭБе.