«Роснефть» организовала изучение белых медведей на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук и Арктический Научный Центр «Роснефти» приступили к изучению условий жизни белых медведей на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в пределах территории «Национального парка «Русская Арктика». В течение нескольких недель ученые обследуют территорию при помощи снегоходов, а также беспилотных летальных аппаратов. Основная задача экспедиции – исследование распределения белых медведей после выхода самок из родовых берлог и определение взаимосвязи поведения животных с их возрастом, полом, физическим и физиологическим состоянием.

В начале 2020 года «Роснефть» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ заключили Соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология». «Роснефть» изучает, сохраняет и мониторит ключевые виды – биоиндикаторы устойчивости арктических экосистем – белого медведя, моржа, северного оленя и белую чайку. Компания с 2014 года развивает ряд программ и проектов по сохранению биологического разнообразия в регионах присутствия: проекты «Эвенкийский олень» и «Гуси Эвенкии» в Красноярском крае, «проект «Сибирский соболь», программы по изучению и сохранению белых медведей, моржей, популяции амурского тигра. В 2018 году нефтяная компания запустила комплексный исследовательский проект по изучению черноморских дельфинов.